Mourad Alem est le nouveau PDG du groupe Marjane

Le groupe Marjane a annoncé, ce mercredi, la nomination de Mourad Alem en tant que président-directeur général, en remplacement d’Ayoub Azami, appelé à relever de nouveaux défis au sein du groupe Al Mada.

Fort de plus de trois décennies d’expérience à l’international, Mourad Alem est une figure reconnue du secteur de l’électroménager et de l’équipement de la maison. Il a entamé sa carrière en France dans les télécommunications et l’événementiel, avant de rejoindre Whirlpool, où il a contribué à la création et à l’expansion de la filiale marocaine, puis supervisé plusieurs zones stratégiques en Afrique du Nord, en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient et sur le continent africain.

Il poursuivra ensuite son ascension chez Electrolux, où il occupe divers postes de direction couvrant notamment la Méditerranée et l’Afrique. Diplômé de KEDGE Business School et de University College Dublin, il apportera à Marjane une expertise pointue en matière de stratégie et de management international.

Dans son communiqué, le Conseil d’administration a tenu à rendre hommage à Ayoub Azami pour son engagement et sa contribution durant ses dix années à la tête du groupe. « M. Azami transmet aujourd’hui le flambeau à M. Alem, à qui nous souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions », précise-t-on.

S.L.