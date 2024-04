SIAM 2024 : Marjane Group et FILIERE M au service d’une agriculture durable (VIDEO)

Marjane Group s’engage pleinement dans la promotion d’une agriculture responsable à travers son initiative éco-responsable, « FILIERE M ». Dans le cadre de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) sous le thème « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », FILIERE M se positionne comme une réponse concrète aux défis environnementaux actuels, tant par sa gestion responsable des ressources et son respect des normes rigoureuses des cahiers des charges appliqués, que par l’établissement de partenariats à l’échelle nationale.

La progression constante de FILIERE M

Cinq ans après son lancement, FILIERE M rassemble plus de 60 producteurs, dont 15 coopératives, marquant ainsi une avancée significative dans son développement. Cette dynamique se traduit par une augmentation notable de 21% du chiffre d’affaires, accompagnée d’une expansion de la gamme des produits frais du Groupe. Avec désormais 118 produits FILIERE M, dont 17 nouveautés introduites en 2023 telles que les salades, les choux, les framboises et le safran, l’initiative s’affirme comme un pilier de l’approvisionnement en produits locaux durables.

Cette initiative, couronnée du label « Approuvé Saveur Goût Responsable 2024 », nouvelle distinction introduite lors de l’édition 2024, met en lumière la qualité exceptionnelle de deux produits emblématiques : la Viande Bovine FILIERE M et l’Huile d’Argan Bio FILIERE M. Ce label témoigne à la fois de leurs propriétés gustatives et nutritionnelles remarquables et des pratiques éco-responsables rigoureuses adoptées par Marjane Group.





Les engagements éco-responsables de FILIERE M

FILIERE M s’inscrit dans une démarche globale de protection de l’environnement, en veillant à ce que ses activités agricoles contribuent à la préservation des ressources naturelles et à la durabilité des terres agricoles.

Ainsi, les producteurs partenaires de FILIERE M intègrent des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, réduisant la consommation d’eau et minimisant les risques de pollution. En se conformant aux normes strictes du cahier des charges de FILIERE M, les agriculteurs adoptent des méthodes d’irrigation raisonnées, telles que l’irrigation goutte à goutte, qui permettent une utilisation plus efficace de l’eau. Ces pratiques, associées à des analyses régulières de la qualité de l’eau et à une gestion précise des périodes et des fréquences d’irrigation en fonction des besoins de chaque culture, contribuent à une économie significative de l’eau, atteignant jusqu’à 50% dans certaines cultures.

Parallèlement, FILIERE M met un point d’honneur à protéger les terres agricoles contre toutes formes de pollution et de dégradation. En imposant des pratiques agricoles écoresponsables dans son cahier des charges, FILIERE M veille à ce que ses producteurs respectent des normes strictes visant à préserver la fertilité des sols et à réduire les risques de contamination chimique. En privilégiant des méthodes de culture raisonnée et durable, FILIERE M contribue à maintenir la biodiversité et la santé des écosystèmes agricoles. De plus, des contrôles réguliers et des audits sont effectués pour garantir le respect de ces engagements environnementaux.

L’expansion de FILIERE M à d’autres coopératives en partenariat avec l’ADA dans le cadre du projet « Alliances Productives »

Le projet « Alliances Productives » de Marjane Group, en partenariat avec l’Agence de Développement Agricole (ADA), avance à grands pas depuis sa signature en mai 2023, lors de la 15ème édition du SIAM.

Impliquant des coopératives agricoles dans plusieurs régions du Maroc, ce projet vise à accompagner ces groupements de coopératives dans la mise en œuvre de leurs business plans, les rendant ainsi éligibles aux nombreux avantages offerts par FILIERE M. Cette collaboration stratégique comprend un soutien technique sur divers aspects tels que la gouvernance, la production agricole, la valorisation des produits, la qualité, la traçabilité, le conditionnement, l’approvisionnement et la commercialisation.

De plus, des actions concrètes sont mises en place pour faciliter l’accès de ces coopératives aux marchés à travers Marjane Group, où une attention particulière est portée à l’assortiment, aux coûts et à la promotion des produits des groupements concernés. À cet effet, Marjane Group garantit un assortiment optimal de leurs produits, favorisant leur visibilité et réduisant les coûts logistiques. Les frais d’accès à la distribution sont minimisés grâce à l’exemption des droits d’entrée et des frais de référencement. En outre, la promotion des produits bénéficie d’un soutien actif, avec un accompagnement pour améliorer leur présentation et une visibilité renforcée dans les campagnes de communication du Groupe.

Les avancées du projet « Alliances Productives » sont déjà significatives : 13 coopératives agricoles de diverses filières, 683 bénéficiaires dont 259 femmes, une production estimée à plus de 2000 tonnes destinées à FILIERE M, un chiffre d’affaires prévisionnel de 26 millions de dirhams par an et un investissement global de 5,4 millions de dirhams, incluant une assistance technique de 3,4 millions de dirhams de l’ADA, complété par une allocation de 2 millions de dirhams des Directions Régionales de l’Agriculture pour les équipements et aménagements des groupements de producteurs.

Ce processus intensif prépare ces groupements à lancer la commercialisation de leurs produits dès juin 2024. L’engagement technique intense, avec près de 360 jour-homme, témoigne de l’implication de Marjane Group et de l’ADA dans la réussite de ces alliances, marquant une étape vers une agriculture plus durable.