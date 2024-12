Marjane : Élu Service Client de l’Année Maroc pour la 3ème fois consécutive (VIDEO)

Lors de la 8ème édition de l’événement « Élu Service Client de l’Année Maroc », tenue le 12 décembre à Casablanca, Marjane a décroché pour la troisième année consécutive le titre de meilleure expérience client dans la catégorie grande distribution.

Cette reconnaissance illustre l’engagement inlassable des équipes de l’entreprise, que ce soit dans les magasins physiques ou sur les plateformes numériques.

Marjane attribue ce succès à l’excellence opérationnelle de ses équipes et à un suivi méticuleux des interactions clients. Grâce à une disponibilité étendue, des délais de réponse optimisés et une communication multicanal, l’enseigne revendique une approche centrée sur l’empathie et la personnalisation. Une stratégie qui fédère près de deux millions de contacts dans sa base de données depuis trois ans.

Pour pérenniser cette distinction, Marjane ambitionne de renforcer l’expérience client en intégrant des technologies innovantes comme l’intelligence artificielle et en simplifiant davantage les parcours d’achat.