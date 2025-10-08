Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 8 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 08 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2258 – 11,884
1 DOLLAR U.S.A. 8,8024 – 10,2298 1 DOLLAR CANADIEN 6,3054 – 7,328
1 LIVRE STERLING 11,799 – 13,713
1 LIVRE GIBRALTAR 11,799 – 13,713
1 FRANC SUISSE 10,985 – 12,767 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3466 – 2,7272
1 DINAR KOWEITIEN 28,706 – 33,36 1 DIRHAM E.A.U. 2,3965 – 2,7851
1 RIYAL QATARI 2,4148 – 2,8064 1 DINAR BAHREINI 23,349 – 27,135
100 YENS JAPONAIS 5,7732 – 6,7094 1 RIYAL OMANI 22,863 – 26,571
S.L.