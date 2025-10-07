La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce mardi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge mardi à la clôture, son indice principal, le MASI, perdant 0,53% à 18.983,55 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,69% à 1.541,78 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,83% à 1.290,23 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,29% à 1.894,59 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des replis respectifs de 0,78% à 17.946,38 pts et 0,55% à 16.420,22 pts.

S.L.