Diaretou Madina Gaye Dieng : “L’accès équitable à l’énergie passe par le digital et les renouvelables”

Diaretou Madina Gaye Dieng

Présidente du Cluster Afrique francophone & Îles, Schneider Electric

En Afrique, où des millions de personnes demeurent sans accès à l’électricité, Schneider Electric défend une vision claire : accélérer l’électrification durable en conjuguant énergies renouvelables, technologies numériques et inclusion énergétique. L’entreprise entend jouer un rôle fédérateur en mobilisant partenaires publics, privés et académiques autour d’un objectif commun, celui d’un développement à la fois sobre, résilient et inclusif.

Selon vous, quels sont les principaux leviers pour améliorer l’accès équitable à l’énergie en Afrique, où une partie importante de la population n’est pas encore connectée ?

Le premier levier consiste à rendre l’énergie décarbonée, mais aussi abordable. Décarboner l’énergie, c’est intégrer davantage de renouvelables dans les réseaux existants grâce aux technologies disponibles, en particulier le digital.

Le numérique joue ici un rôle essentiel, car il permet d’optimiser la consommation. Avoir accès à l’énergie est une chose, mais éviter le gaspillage est tout aussi important. Grâce au digital, qui donne de la visibilité sur les usages – dans un bâtiment, une usine ou un data center –, il est possible d’être beaucoup plus efficace sur le plan énergétique.

Comment Schneider Electric peut-il contribuer à renforcer la résilience énergétique du continent, notamment dans les zones vulnérables, tout en favorisant la durabilité des modèles de développement ?

Schneider Electric agit sur plusieurs dimensions. D’abord, en apportant des technologies qui permettent l’électrification et donc l’accès à l’électricité pour le plus grand nombre. Ensuite, en rendant cette électricité plus verte, grâce à l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux.

Enfin, en donnant aux utilisateurs – qu’il s’agisse de data centers, d’industries ou de bâtiments – les moyens de consommer de façon plus sobre et plus intelligente. Ces trois leviers ont un double impact. Ils favorisent l’inclusion énergétique et le développement économique, tout en réduisant l’empreinte environnementale grâce à une baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Comment Schneider Electric fédère-t-il les différents acteurs pour accélérer cette dynamique ?

Notre rôle est de rassembler un écosystème diversifié autour d’un objectif commun : accélérer l’électrification durable. Cela implique de travailler avec des partenaires publics et privés, des intégrateurs, des institutions académiques et des communautés locales. En fédérant ces acteurs, Schneider Electric crée les conditions d’un développement inclusif, où la durabilité et l’efficacité énergétique deviennent des moteurs de croissance partagée.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO