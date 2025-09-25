Marrakech: ce qu’il faut retenir de la 11ᵉ édition du CREMAI

Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 11ᵉ édition du CREMAI s’est ouverte à Marrakech du 19 au 23 septembre 2025;

Organisée par le Groupe Rahal, le salon a été officiellement inauguré par Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Solidaire, et par Monsieur Ahmed El Bouari, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Cette édition a réuni plus de 800 marques marocaines, africaines et internationales, et a attiré près de 21350 visiteurs professionnels, confirmant son rôle de rendez-vous incontournable de l’hospitalité et de la gastronomie.

L’exposition : vitrine d’innovations et de business

Avec 15000 m² d’espace d’exposition et de show, le CREMAI 2025 a déployé un spectre complet de solutions : de l’agencement et équipement professionnel aux matières premières de haute qualité, en passant par les innovations technologiques et les concepts de restauration. Le visitorat a confirmé le niveau : une majorité de décideurs, d’investisseurs, de chefs et de distributeurs à gros volume. Bilan : le salon s’affirme comme plateforme de rencontres et d’affaires et comme outil stratégique de développement pour les entreprises du secteur.

Une thématique inscrite dans une trajectoire à l’horizon 2030

Sous le signe « Cultivons aujourd’hui l’hospitalité de demain », la 11ᵉ édition s’inscrit dans une vision à long terme, Pensée sur trois éditions successives du CREMAI, à l’horizon 2030. Cette trajectoire accompagne la Vision Royale et la feuille de route nationale du tourisme en plaçant le capital humain, l’innovation et la montée en gamme au centre des priorités. Chaque édition constitue une étape de consolidation : renforcer les compétences, affirmer l’attractivité internationale et bâtir un socle durable qui fera de l’hospitalité marocaine et africaine l’un des moteurs de la compétitivité touristique du Royaume.

Concours et compétitions : vitrine du talent

Les compétitions du CREMAI 2025 ont offert une démonstration probante de la vitalité et de l’inventivité des métiers de bouche

Le capital humain, au cœur de l’hospitalité

Le tourisme ne peut prospérer sans celles et ceux qui, chaque jour, portent et préservent les valeurs de l’hospitalité.

De l’accueil au lit, de l’assiette à la table, des animations au bien-être, ils sont des milliers à œuvrer sans relâche pour offrir des expériences exemplaires, digne de l’ancestrale hospitalité marocaine.

Telle est la vocation du CREMAI : rappeler que derrière les murs, les équipements et les matières premières, il y a des femmes et des hommes qui animent les espaces, donnent vie à la matière et transforment l’instant en souvenir.

Le capital humain est le cœur névralgique de tout investissement. Construire et équiper des hôtels, des restaurants ou des espaces de loisirs sans investir dans l’humain, c’est bâtir dans le vide : un pari vain et une perte assurée

« Le tourisme ne se bâtit pas en briques mais en talents. L’humain est la première matière de l’hospitalité : il convertit l’investissement physique en valeur perçue, fidélité et compétitivité. C’est pourquoi la priorité doit aller à l’éducation, à la formation certifiante, à la progression de carrière et à la reconnaissance des métiers. Sans ce socle, les équipements restent sous-performants ; avec lui, chaque dirham investi dans la pierre produit durablement de la qualité, de l’attractivité et de l’emploi. », conclut M. Kamal Rahal Essoulami, Président du CREMAI.

Par ce message, le CREMAI appelle à un engagement collectif et institutionnel pour soutenir l’investissement dans l’humain, moteur de la compétitivité, de l’attractivité et du rayonnement international du Maroc.

Résultat de l’ensemble des compétitions

Résultats de la première journée :

Tournoi Officiel des Chefs – TOC Maroc (Chocolat) :

1er prix : Mehdi Benbiga | 2e prix : Ibrahim Deboun | 3e prix : Abdelmajid Belfallah

Tournoi Officiel des Chefs – TOC Maroc (Sucre)

1er prix : Mourad Msour | 2e prix : Jaouad Sekkak | 3e prix : Adil Belmaati

Meilleures Performances Maroc – Poisson :

1er prix : El Mehdi Ja | 2e prix : Tarik Khatmi | 3e prix : Yassine Mzyoud

Meilleures Performances Maroc – Poulet :

1er prix : Moustapha Kamal Hejbane | 2e prix : Youssef Rguiti | 3e prix : Ghizlane Zouhair

Meilleures Performances Maroc – Viande :

1er prix : Mourad Loauane | 2e prix : Bouchta Derry | 3e prix : Mohamed Rafaa

Espoirs du Maroc – Meilleur Apprenti Boulangerie :

1er prix : Farous Meriem | 2e prix : Abid Khadija | 3e prix : Majid Rajae

Les résultats de la deuxième journée :

Sélection nationale – Bocuse d’or Afrique :

1er prix : Abdessamad Dandani | 2e prix : Kamal Ait Ayad | 3e prix : Touhami Fadil

Meilleures Performances Maroc – Wedding Cake :

1er prix: Bryk Anas | 2e prix : Ayoub Fathi | 3e prix : Houda Lahribli

Les résultats de la troisième journée :

Coupe D’Afrique de la Boulangerie :

1er prix : Sénégal | 2e prix : Maroc | 3e prix : Egypte

Coupe D’Afrique & Moyen Orient des Femmes Cheffes :

1er prix : Maroc | 2e prix : Arabie Saoudite | 3e prix : Tunisie

Meilleures Performances Maroc – Pâtisseries Marocaines :

1er prix : Samira Elhamidi | 2e prix : Siham Ouardi | 3e prix : Sana Ait Nasser

Meilleures Performances Maroc – Gâteaux Soirées :

1er prix : Ilham Faraji | 2e prix : Arabie Saoudite | 3e prix : Mohamed Aitaaddi

Les résultats de la quatrième journée :

Meilleur Apprenti Cuisinier – Trophée Lahcen Haouri :

1er prix : Guich Loudaya Temara CMC | 2e prix : CDC Marrakech | 3e prix : ISHR POLO

Gastronomie Marocaine – Trophée Rahal :

1er prix : Mohamed Bendouhou | 2e prix : Karim Liazigi | 3e prix : Fatima Zahra Rguig

Meilleures Performances Maroc – Cuisine Japonaise Sushi:

1er prix : Maryam El badaoui | 2e prix : Jawad Anflous | 3e prix : Youssef Belmansour

Trophée Omar :

1er prix : Ilyas Hammami | 2e prix : Mohamed Barda | 3e prix : Chaimaa Mousaddik

Sélection Nationale Boulangerie – Viennoiserie :

1er prix : Abdelghani El Mouftaki | 2e prix : Imad Sellouk | 3e prix : Abdelfattah Rafik

Meilleur Pizzaiolo du Maroc

1er prix : Zineb Moutaki | 2e prix : Ayoub Saber | 3e prix : Soufiane Houdane

Meilleur Pizzaiolo Acrobate du Maroc

1er prix : Youssef Bilali | 2e prix : Abdesamad Bakali | 3e prix : El Mehdi Skerji

Les résultats de la Cinquième journée:

Meilleur Apprenti Pâtissier: Trophée Gabriel PaiPaillasson

1er prix : CMC TAMSENA & GUICH LOUDAYA | 2e prix : IFMBP GB | 3e prix : ISTHT EL HAOUZIA AZEMMOUR

Sélection Nationale Boulangerie-Pain:

1er prix :Brahim Himmi |2e prix:Ayoub Maftouh |3e prix : Hamza Aithouk

