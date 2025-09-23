La Bourse de Casablanca perd du terrain ce mardi à la clôture,

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a perdu du terrain, mardi à la clôture, son indice phare, le MASI, reculant de 0,93% à 19.70,15 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 1,01% 1.613,09 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a perdu 1,12% à 1.346,77 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, abandonné 0,74% à 1.952,25pts.

S.L