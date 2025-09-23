Le Maroc affirme son leadership à IFTM Top Résa 2025 Paris

Du 23 au 25 septembre, le Maroc prend ses quartiers à Paris, pour participer à IFTM Top Résa 2025, le rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme français et internationaux. L’inauguration s’est faite ce matin, mardi 23 septembre, en présence de Son Excellence l’ambassadrice du Maroc en France, Mme Samira Sitaël.

L’IFTM Top Résa, vitrine de référence des voyages d’affaires, du MICE, du loisir et du tourisme de groupe, rassemble chaque année les décideurs qui façonnent les tendances du marché.

Cette édition 2025, l’Office National Marocain du Tourisme orchestre une présence ambitieuse. Le pavillon du Maroc, d’une surface de près de 300 m², s’élargit avec deux espaces dédiés aux destinations à l’honneur, Dakhla et Fès-Meknès, portant la représentation globale à plus de 400 m². C’est ainsi le plus grand pavillon du salon.

L’inauguration officielle du salon Top Résa s’est tenue ce matin en présence de Madame Samira Sitaïel, Ambassadrice du Maroc en France, qui a procédé à l’ouverture aux côtés du Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme ainsi que des Présidents des Conseils Régionaux du Tourisme du Royaume. Cette mobilisation collective illustre la volonté de l’ONMT de renforcer la visibilité du Maroc sur le marché Français et international et de mettre en avant la richesse et la diversité de son offre touristique.

« Le marché français constitue un pilier historique pour le tourisme marocain. Notre stratégie vise à transformer cette solidité en un levier encore plus puissant. C’est dans cet esprit que nous passons aujourd’hui du from strong to stronger sur nos marchés traditionnels, et la France en est le premier partenaire », souligne Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT.

Le marché français demeure prioritaire dans la stratégie de l’ONMT. L’été 2025 affiche plus de 3,5 millions de sièges aériens, en progression par rapport à 2024, tandis que la saison hiver 2025-26 connaît une hausse à deux chiffres. Sur le terrain, les résultats confirment cette dynamique : à fin juillet, plus de 3,3 millions de visiteurs ont choisi le Maroc, soit une croissance de 15 % par rapport à l’année précédente. En août, le Royaume s’installe dans le top 5 des destinations les plus vendues par les agences françaises, online comme offline.

Cette vitalité se traduit par la consolidation de partenariats stratégiques avec les plus grands voyagistes français. NG Travel ouvre un Kappa Club à Ouarzazate, Thalasso n°1 intensifie sa présence à Dakhla, Fès et Tanger, Fram lance sa nouvelle gamme premium et Misterfly prépare des packages exclusifs autour de la CAN 2025. Autant de projets qui renforcent la compétitivité du Maroc et confirment la confiance du marché.

À travers cette participation, l’ONMT trace une trajectoire ascendante, qui fait du Maroc une destination de confiance et d’avenir pour l’ensemble de l’industrie touristique française.