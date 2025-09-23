La Bourse de Casablanca débute ses échanges en bonne mine ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en bonne mine, mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,21% à 19.998,91 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,28% à 1.634,16 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,16% à 1.364,23 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,14% à 1.964,10 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Douja Prom Addoha (+3,22% à 40,98 DH), Ennakl (+2,52% à 59 DH), Résidences Dar Saada (+1,93% à 184,50 DH), LafargeHolcim Maroc (+1,81% à 1.965 DH) et Cosumar (+1,73% à 228,90 DH).

En revanche, Disway (-2,38% à 944 DH), Sonasid (-1,83% à 2.523 DH), SNEP (-1,75% à 616 DH), Auto Hall (-1,52% à 97 DH) et Risma (-1,14% à 424,10 DH) accusaient les plus fortes baisses.

S.L.