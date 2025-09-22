La Bourse de Casablanca bascule dans le vert ce lundi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le vert, lundi à la clôture, son indice phare, le MASI, progressant de 0,06% à 19.956,63 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,14% à 1.629,52 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est stabilisé à 1.362,04 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est bonifié de 0,13% à 1.966,86 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a lâché 0,11% à 18.971,86 pts, tandis que que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a pris 0,16% à 17.308,81 pts.

S.L.