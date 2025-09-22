Orange Maroc accompagne Nucleon Security pour accélérer son expansion en Afrique

Orange Maroc, à travers son programme Orange Fab, est fier d’accompagner le développement de la startup Nucleon Security, spécialisée dans les solutions de cybersécurité de nouvelle génération. La jeune entreprise vient de réaliser une levée de fonds de 3 millions d’euros à laquelle Orange Ventures a participé aux côtés d’autres investisseurs de renom.

Cette opération permettra à Nucleon Security de poursuivre le déploiement de sa plateforme de cybersécurité basée sur l’« Agentic AI » et d’étendre son déploiement à l’international, notamment en Afrique, où la cybersécurité constitue un enjeu stratégique majeur pour accompagner la transformation digitale des entreprises et des institutions.

Depuis son intégration au programme Orange Fab Maroc, Nucleon Security bénéficie d’un accompagnement stratégique et opérationnel lui permettant d’accélérer son développement et de renforcer son impact.

Grâce à cette levée de fonds, Nucleon Security pourra franchir une nouvelle étape dans son développement à l’international. L’entreprise prévoit d’intégrer de manière systématique son intelligence artificielle agentique dans l’ensemble de ses solutions afin de proposer une plateforme de cybersécurité proactive, automatisée et accessible. Dans les marchés émergents, Nucleon entend mettre à disposition des solutions clé-en-main ainsi que des offres SaaS pilotées par l’intelligence artificielle. A travers sa solution, la startup ambitionne de donner aux responsables de la sécurité informatique une visibilité stratégique en temps réel et de permettre aux équipes SOC de réagir plus rapidement et plus efficacement face aux menaces cybernétiques.

En accompagnant le développement de Nucleon Security, Orange Maroc confirme son rôle d’acteur engagé en faveur d’un écosystème numérique sécurisé, inclusif et durable.