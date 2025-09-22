Le Maroc à l’honneur lors de la 10ᵉ édition des Rencontres géopolitiques

Les Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer célèbrent cette année leur dixième édition, du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025, au casino Barrière de Trouville.

Créé et animé par le politologue Frédéric Encel, l’événement est organisé en partenariat avec le cabinet d’affaires publiques internationales franco-marocain MGH Partners.

En une décennie, ce rendez-vous s’est imposé comme une plateforme incontournable de débats, où

chercheurs, responsables politiques, journalistes et grands témoins échangent librement avec un public toujours plus nombreux.

Pour marquer cette édition anniversaire, un pays invité est mis à l’honneur : le Maroc. Nation-pont entre l’Afrique et l’Europe, le Royaume occupe une place stratégique sur le plan économique, diplomatique et culturel. Son rôle croissant sur la scène africaine et sa relation renouvelée avec la France en font un acteur central des discussions de cette édition consacrée aux liens entre l’Afrique et la France.