Fluoralpha sécurise un financement d’un milliard de dirhams auprès de Bank of Africa

INNOVX annonce la signature d’un financement stratégique de plus d’un Milliard de Dirhams pour sa filiale Fluoralpha, auprès de BANK OF AFRICA, portant sur le financement d’un projet industriel d’envergure à Jorf Lasfar, dédié à la valorisation du fluor issu des roches phosphatées marocaines.

Fluoralpha, filiale d’INNOVX, créée en 2023, ambitionne de devenir leader de l’industrie des produits fluorés en s’appuyant sur la valorisation du fluor issu des roches phosphatées du Maroc. Fluoralpha s’inscrit dans le cadre de l’ambition d’INNOVX de façonner les industries de demain et de développer des business innovants et durables pour relever les défis globaux de la durabilité et de la transition énergétique.

Ce financement accompagne la réalisation d’un projet industriel d’envergure de Fluoralpha à Jorf Lasfar, représentant un investissement global de 2,5 milliards de dirhams.

Le projet comprend :

une unité de production d’acide fluorhydrique anhydre (20 000 tonnes/an) ;

une unité de production de fluorure d’aluminium (28 000 tonnes/an).

Ces deux intrants stratégiques, à forte valeur ajoutée, sont essentiels à plusieurs chaînes industrielles mondiales en forte croissance : batteries électriques, aluminium, semi-conducteurs et chimie avancée.

« Ce financement marque une étape importante dans la concrétisation de l’ambition d’INNOVX et le développement de ses projets. Il contribue également à ouvrir la voie à d’autres financements à venir pour d’autres business en cours de développement pour accompagner la transition énergétique» a souligné Youssef BERRADA CFO & VP Support INNOVX.

« Ce partenariat marque bien plus qu’un simple financement : il symbolise la confiance accordée à notre vision », a précisé Jalil SKALI, CEO de Fluoralpha.

« Chez Fluoralpha, nous transformons un co-produit de la roche phosphatée marocaine en matériaux stratégiques indispensables aux industries du futur. Notre ambition est claire : faire du Maroc un hub mondial des produits fluorés, au service de la transition énergétique et technologique. »

« Nous nous réjouissons de soutenir Fluoralpha dans la concrétisation de ce projet stratégique. Ce financement illustre notre engagement à accompagner des initiatives innovantes et durables qui contribuent au développement industriel du Royaume et à sa position de hub régional. Bank of Africa réaffirme son rôle de partenaire financier de confiance pour les projets structurants qui façonnent les industries de demain et participent à la transition énergétique et technologique du pays », ajoute M. Khalid NASR, Directeur Général Exécutif de BANK OF AFRICA.

Fluoralpha : Un catalyseur de chaînes de valeur stratégiques

Acteur clé du portefeuille chimie d’INNOVX, Fluoralpha libère le potentiel du fluor contenu dans les roches phosphatées marocaines, en convertissant l’acide hexafluorosilicique (FSA), en matériaux stratégiques à forte valeur ajoutée. Cette démarche positionne le Maroc au cœur des transitions industrielles mondiales en développant trois filières critiques :

AHF (acide fluorhydrique anhydre) : pilier de la chimie fine et des semi-conducteurs, et indispensable au LiPF₆, sel clé des batteries lithium-ion.

: pilier de la chimie fine et des semi-conducteurs, et indispensable au LiPF₆, sel clé des batteries lithium-ion. AlF ₃ (fluorure d’aluminium) : indispensable à l’électrolyse de l’aluminium primaire, il renforce l’efficacité énergétique et la compétitivité de ce secteur global.

: indispensable à l’électrolyse de l’aluminium primaire, il renforce l’efficacité énergétique et la compétitivité de ce secteur global. Fluorure de calcium (CaF₂) synthétique: en développement, pour sécuriser et diversifier l’approvisionnement mondial en fluor au-delà des ressources naturelles limitées.

Fluoralpha contribue à renforcer la souveraineté industrielle du Maroc et s’impose comme un levier stratégique des chaînes de valeur mondiales tels que la mobilité électrique et le stockage d’énergie ; l’aluminium ; les semi-conducteurs et électronique avancée ; ainsi que la chimie de spécialités (HFOs, PVDF, etc.).