INNOVX et NetZero misent sur le Biochar pour une agriculture durable

INNOVX, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) spécialisée dans les investissements à fort impact, a annoncé, ce 29 octobre, son entrée au capital de NetZero, startup française spécialisée dans la greentech.

L’annonce a eu lieu lors de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France, en marge de la visite d’État du Président français, illustrant une coopération stratégique pour des solutions durables et résilientes en Afrique et dans d’autres régions du Sud global.

Le biochar, produit par pyrolyse de la biomasse agricole, permet de fixer durablement le carbone dans les sols tout en améliorant leur fertilité. Cette technique, reconnue par le GIEC, permet de répondre aux défis climatiques et agricoles, notamment dans les régions où les sols sont pauvres et exposés à des stress hydriques. Utilisé comme amendement, le biochar optimise la rétention en eau et en nutriments, augmentant les rendements agricoles jusqu’à 25 %. À travers cet investissement, INNOVX et NetZero visent à démocratiser cette technologie en Afrique et au-delà, en contribuant à une agriculture plus résiliente et durable.

Pour Amine Houssaim, directeur général d’INNOVX, ce partenariat représente un pas de plus vers une agriculture qui concilie sécurité alimentaire et réduction d’empreinte carbone : « le partenariat avec NetZero s’inscrit dans notre engagement pour une agriculture durable, essentielle à la sécurité alimentaire en Afrique et à l’échelle mondiale ». Axel Reinaud, président de NetZero, voit cette collaboration comme un catalyseur pour déployer le biochar à grande échelle, avec un impact concret sur les problématiques environnementales et sociales de la région.