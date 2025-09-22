La Liste célèbre la gastronomie Africaine au Maroc

La Liste, classement mondial de la gastronomie, a dévoilé ses lauréats lors d’une soirée d’exception organisée au Maroc, en mettant à l’honneur la diversité culinaire internationale.

Créée en 2015 par l’ambassadeur Philippe Faure, La Liste s’est imposée comme le classement gastronomique le plus complet au monde. Son algorithme unique agrège des milliers de notes issues de critiques, de guides, de médias et d’avis de clients pour dresser un panorama objectif des 1 000 meilleurs restaurants de la planète.

Plus qu’un classement, La Liste est un véritable repère pour les voyageurs et passionnés de cuisine. Son application mobile réunit une base de données de plus de 34 000 restaurants, 7 000 hôtels et 3 000 pâtisseries, classés en trois catégories : Or pour les Top 1000, Argent pour les adresses d’excellence, et Rouge pour les tables de charme, accessibles et conviviales.

Un hommage à la diversité culinaire

Lors de cette célébration, La Liste a rappelé son ambition : mettre en lumière la richesse gastronomique internationale, en valorisant les traditions comme les innovations qui façonnent l’avenir des cuisines du monde. L’Afrique, et particulièrement le Maroc, y trouvent une place de choix. L’événement rend d’ailleurs hommage à l’ensemble des talents et cultures culinaires du continent, dans toute leur diversité.

Les restaurants au sommet

À titre indicatif, le Top 10 Marocain et le top 10 Africains récompensés cette année illustrent l’excellence et la pluralité des scènes gastronomiques du continent. (Le détail complet des lauréats figure dans le dossier de presse mis à disposition)

Une soirée portée par l’excellence

Organisée avec le concours de partenaires de prestige tels que Rahal Maître Traiteur et le Park Hyatt Marrakech, cette soirée a reflété les standards d’élégance et de raffinement qui accompagnent les grands rendez-vous culinaires internationaux.

Un avenir prometteur pour l’Afrique culinaire

Cette rencontre a marqué une étape fondatrice : inscrire durablement le Maroc et l’Afrique dans le cercle des destinations qui comptent sur la scène culinaire mondiale. Elle ouvre la voie à une reconnaissance croissante des talents, des savoir-faire et des ressources qui façonnent la gastronomie du continent, entre tradition et innovation.