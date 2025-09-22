Economie

Maroc: les produits dont les prix ont augmenté en août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 septembre 2025 - 09:25
Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en août dernier, une hausse de 0,3% comparativement au même mois de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,3%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC d’août 2025.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,4% pour le « Transport » à une hausse de 2,9% pour les « Restaurants et hôtels », précise la même source.

Comparé au mois de juillet 2025, l’IPC a connu, en août, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,1% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2025 concernent principalement les « Légumes » avec 3,4%, les « Fruits » avec 2,8%, les « Poissons et fruits de mer » avec 2%, les « Viandes » avec 1,9%, le « Café, thé et cacao » avec 0,5% et le « Lait, fromage et œufs » avec 0,4%.

En revanche, les prix ont diminué de 0,6% pour les « Huiles et graisses » et de 0,4% pour les « Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes ».

Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 0,4%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 2,2%, à Beni-Mellal avec 1,4%, à Settat avec 1,2%, à Tanger et Safi avec 1,1%, à Kénitra avec 0,8%, à Agadir, Fès, Tétouan, Meknès, Laâyoune et Guelmim avec 0,7%, à Errachidia avec 0,6%, à Marrakech avec 0,5% et à Rabat avec 0,3%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Dakhla avec 0,3%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’août 2025 une stagnation par rapport au mois de juillet 2025 et une hausse de 0,7% par rapport au mois d’août 2024.

