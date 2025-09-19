Les points à retenir des derniers indicateurs de BAM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le dirham s’est apprécié de 0,6% face au dollar américain et s’est déprécié de 0,6% vis-à-vis de l’euro durant la période du 11 au 17 septembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Concernant les avoirs officiels de réserve (AOR), ils se sont établis à 413,8 milliards de dirhams (MMDH) au 12 septembre, en baisse de 0,2% d’une semaine à l’autre et en hausse de 13% en glissement annuel.

Le volume des opérations de Bank Al-Maghrib s’est chiffré, quant à lui, à 136,8 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la semaine du 11 au 17 septembre. Il se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 59,9 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (40,9 MMDH) et des prêts garantis (36,1 MMDH). Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 5,6 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 17 septembre (date de valeur le 18 septembre), la Banque Centrale a injecté 58,3 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est replié de 1,3% du 11 au 17 septembre, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 32,6%.

Cette évolution résulte du repli de la plupart des indices, dont « Bâtiments et matériaux de construction » (-3,9%), « Agroalimentaire/Production » (-3,5%), « Télécommunications » (-2%), « Électricité » (-3,7%) et « Services de transport » (-1,5%). Contre-tendance, le secteur des « Mines » a enregistré une progression de 3,4%. Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d’une semaine à l’autre, de 1,5 MMDH à 5,3 MMDH, dont 3,2 MMDH réalisés sur le marché de blocs « Actions » et 2,1 MMDH sur celui central « Actions ».

S.L.