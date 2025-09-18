La Bourse de Casablanca consolide ses gains à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains, jeudi à la clôture, son indice principal, le MASI, gagnant 1,09% à 19.799,08 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié de 1,23% à 1.615,6 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a progressé de 1,49% à 1.351,37 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, avancé de 0,24% à 1.960,79 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 1,34% à 18.776,6 pts et 1,1% à 17.127,46 pts.