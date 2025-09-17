Clôture: la Bourse de Casablanca bascule dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, reculant de 0,3% à 19.586,47 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,41% à 1.595,9 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a perdu 0,21% à 1.331,51 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, abandonné 0,64% à 1.956,06 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,32% à 18.528,29 pts et 0,21% à 16.940,59 pts.