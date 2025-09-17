Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 17 septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 17 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3002 – 11,9704
1 DOLLAR U.S.A. 8,6972 – 10,1076
1 DOLLAR CANADIEN 6,3207 – 7,3457
1 LIVRE STERLING 11,858 – 13,78
1 LIVRE GIBRALTAR 11,858 – 13,78
1 FRANC SUISSE 11,044 – 12,835
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3183 – 2,6943
1 DINAR KOWEITIEN 28,516 – 33,14
1 DIRHAM E.A.U. 2,3679 – 2,7519
1 RIYAL QATARI 2,3859 – 2,7729
1 DINAR BAHREINI 23,07 – 26,811
100 YENS JAPONAIS 5,9318 – 6,8938
1 RIYAL OMANI 22,585 – 26,247.