Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 16 septembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 16 septembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2835 – 11,9511
1 DOLLAR U.S.A. 8,7208 – 10,135
1 DOLLAR CANADIEN 6,3346 – 7,3618
1 LIVRE STERLING 11,89 – 13,818
1 LIVRE GIBRALTAR 11,89 – 13,818
1 FRANC SUISSE 11,008 – 12,794
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3251 – 2,7021
1 DINAR KOWEITIEN 28,574 – 33,208
1 DIRHAM E.A.U. 2,3743 – 2,7593
1 RIYAL QATARI 2,3925 – 2,7805
1 DINAR BAHREINI 23,132 – 26,884
100 YENS JAPONAIS 5,9402 – 6,9034
1 RIYAL OMANI 22,651 – 26,325.