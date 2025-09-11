Auto Nejma annonce le lancement officiel de la marque Smart au Maroc (VIDEO)

Auto Nejma, leader de l’automobile premium au Maroc et distributeur général de Mercedes-Benz,BYD et smart, la marque automobile premium et pionnière de la mobilité urbaine, sont fiers d’annoncer leur partenariat stratégique et le lancement officiel de la marque smart sur le marché marocain.

Cette collaboration marque l’entrée de smart au Maroc, son 38ème marché mondial et le deuxième en Afrique du Nord, renforçant ainsi sa présence dans la région MENA.

La transition de smart vers une gamme de produits 100% électrique depuis 2019 témoigne de son engagement inébranlable envers la mobilité durable. Ce lancement au Maroc s’aligne parfaitement avec la vision du pays en matière de transformation verte et son soutien à l’adoption des véhicules électriques par des politiques favorables.

Une alliance stratégique pour l’avenir de la mobilité urbaine

Auto Nejma, forte de plus de plus de 60 ans d’héritage et d’une connaissance approfondie du marché, est reconnue pour son excellent service client et sa compréhension des exigences du segment premium. Ce partenariat garantira une expérience de haute qualité aux futurs clients smart.

Adil Bennani, Directeur Général d’Auto Nejma, a souligné : « Nous sommes ravis d’accueillir smart pour élargir notre offre de véhicules premium aux consommateurs marocains qui valorisent le design, l’innovation et la technologie. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’introduire smart via notre réseau de six showrooms Mercedes-Benz selon le format shop-in-shop à Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger et Fès d’ici 2027. Les consommateurs marocains recherchent de plus en plus des véhicules qui reflètent leur style de vie urbain sophistiqué tout en adoptant la durabilité – précisément ce que smart offre. »

Une gamme de produits premium entièrement électrique au lancement

Auto Nejma lancera les modèles smart #1, smart #3 et smart #5 au Maroc en commande à partir du 18 septembre 2025. Ces modèles, conçus par les studios de design européens de Mercedes-Benz et produits en Chine dans une usine certifiée Zéro Carbone, incarnent la philosophie de design « Love, Pure, Unexpected » de smart et son positionnement en tant que fournisseur de véhicules électriques intelligents dans le segment premium.

– La smart #1 est un SUV compact, spacieux et premium, pionnier de la nouvelle génération de véhicules électriques smart.

– La smart #3 est un SUV coupé élégant et dynamique, offrant un design sportif avec des lignes fluides et des performances impressionnantes.

– La smart #5, le premier SUV mid-size de la marque, est le véhicule le plus spacieux et polyvalent à ce jour, doté d’une plateforme de 800 volts pour une recharge ultra-rapide et une autonomie étendue, avec des fonctionnalités axées sur l’aventure et le tout-terrain.

Un réseau de distribution innovant et un service client de premier ordre

Auto Nejma établira six showrooms smart au format shop-in-shop intégré aux showrooms Mercedes-Benz d’ici 2027. Ces points de vente offriront une expérience client omni-canal, permettant aux clients de choisir un parcours d’achat entièrement numérique, physique en concession, ou une combinaison des deux, avec une transition fluide entre l’online et l’offline.

En matière de service après-vente, Auto Nejma mettra à profit sa réputation d’excellence et son expertise en tant que distributeur Mercedes-Benz. Les clients smart au Maroc bénéficieront de services complets, incluant la maintenance, les réparations et toutes les activités d’après-vente, assurant une expérience propriétaire de qualité et sans souci pour leurs véhicules électriques premium. Les véhicules smart bénéficient également de **mises à jour logicielles à distance (OTA)**, permettant d’améliorer continuellement les fonctionnalités, la sécurité et les performances.

smart s’engage à offrir une mobilité axée sur la durabilité, avec des objectifs ambitieux pour une production et des produits neutres en carbone d’ici 2045. Les modèles smart #1 et #3 intègrent déjà 18% d’acier recyclé et 25% d’aluminium recyclé, et le #1 affiche un taux de recyclage d’environ 95%.

Ce lancement au Maroc est une étape clé dans la stratégie de développement global de smart, surnommée « China-Europe, Dual Home », qui vise à étendre sa présence à environ 40 pays et régions.

