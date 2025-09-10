Un nouveau service au profit des stagiaires de la formation professionnelle

Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Faouzi Lekjaa, Ministre délégué auprès du Ministère de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, ainsi qu’Al Amine Nejjar, Président du directoire d’Al Barid Bank, ont procédé à la signature d’une convention de partenariat visant la mise en place d’une nouvelle procédure de gestion et de paiement des bourses des stagiaires de l’ensemble des opérateurs publics de la formation professionnelle, en l’occurrence les établissements relevant de l’OFPPT, les établissements relevant des départements ministériels formateurs dans les secteurs suivants : l’artisanat, l’agriculture, le tourisme, la pêche maritime, l’équipement, l’énergie et mines, l’urbanisme, ainsi que les instituts à gestion délégués (IGD). La cérémonie s’est tenue en présence de nombreux acteurs institutionnels et partenaires du système de la formation professionnelle.

Une dynamique en forte progression depuis 2017

Depuis 2021, l’octroi des bourses en faveur des stagiaires a connu un accroissement du nombre de bénéficiaires de plus de 37% passant de 25 632 en 2021/2022 à plus de 35 000 prévus en 2025/2026. Au total, près de 222 000 stagiaires ont pu bénéficier de cette bourse depuis sa mise en place en 2017.

Modernisation et digitalisation du dispositif

Cette convention marque une étape décisive dans la modernisation et la digitalisation du dispositif d’octroi des bourses. Elle vise à lever les contraintes du système actuel et à garantir aux stagiaires un accès simplifié, rapide et équitable à leur bourse.

Le paiement sera désormais assuré via Al Barid Bank et une plateforme informatique dédiée

à la gestion des bourses a été déployée par le Ministère de l’Inclusion Economique, de la

Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences- Département des Compétences en

collaboration avec la Trésorerie Générale du Royaume et Al Barid Bank. Ces mesures visent

principalement à accélérer le traitement des dossiers tout en renforçant la transparence et

la traçabilité des opérations.

Un accompagnement bancaire adapté aux jeunes

Cette convention permet de mettre à la disposition des boursiers une offre gratuite et avantageuse de Al Barid Bank, le « Pack E-ZY », comprenant :

• l’ouverture d’un compte chèque sans frais de tenue de compte,

• une carte Visa « Jeunes » internationale et personnalisable, donnant accès à des

univers d’avantages (gaming, musique et sport),

• l’accès aux services digitaux de la banque (Barid Bank Mobile et Barid Bank net)

L’application « Barid Bank Mobile » permettra ainsi aux stagiaires une gestion optimale et à distance de leur compte bancaire, à travers en autres la consultation du solde, l’émission de virements, le règlement de factures, la réalisation de recharges téléphoniques ou encore l’émission ou la réception de transferts via M-wallet, le tout de manière fluide et sécurisée.

Une réforme structurelle du dispositif

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la réforme continue des mécanismes de gestion des bourses allouées aux stagiaires de la formation professionnelle, conformément au décret n° 2-23-804 du 21 décembre 2023, modifiant et complétant le décret n° 2-17-408 du 4 août 2017.

La nouvelle procédure adoptée été mise en œuvre en plusieurs étapes :

1. La mise en place de la commission ministérielle en charge d’examiner les demandes de bourse ;

2. La détermination du seuil d’éligibilité à la bourse sur la base des données issues du Registre Social Unifié (RSU) ;

3. Mise en place d’une plateforme électronique dédiée à la gestion des bourses, adossée à une cellule centrale spécialisée, afin d’accélérer le traitement et le paiement des bourses et renforcer les canaux de communication avec les bénéficiaires ;

4. Adoption d’une nouvelle procédure pour améliorer le rythme de versement des bourses ;

5. Conclusion d’un partenariat avec Al Barid Bank pour assurer le paiement des bourses via des cartes bancaires.

Selon les dispositions réglementaires en vigueur, la bourse est versée en trois tranches : la 1ère à partir de mi-octobre, la 2ème à partir de mi-février et la 3ème à partir de mi-mai.