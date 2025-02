Bourses universitaires au Maroc : 93% des demandes satisfaites

Le taux de satisfaction des demandes de bourses universitaires, en moyenne nationale, a atteint 93% durant l’année universitaire en cours, a indiqué lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui.

En réponse à deux questions orales sur « l’élargissement de la base des bénéficiaires de bourses universitaires », M. El Midaoui a fait savoir que durant l’année en cours, le ministère a répondu favorablement à 174.000 demandes sur 187.000 déposées dans les délais impartis.

Le ministre a indiqué que le nombre total de bourses est fixé annuellement en vertu d’une décision conjointe entre le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, expliquant que cette opération s’appuie sur le Registre social unifié (RSU) comme critère commun pour déterminer les bénéficiaires, en tenant compte du nombre de demandes et du budget alloué.

A travers l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles, le ministère verse des bourses aux étudiants éligibles inscrits dans un établissement public d’enseignement supérieur, a ajouté M. El Midaoui.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer à diversifier les sources de financement des bourses de l’enseignement supérieur, qui dépendent actuellement du budget général du ministère, en mobilisant les contributions des différents acteurs et partenaires dont les régions et les conseils élus dans le cadre de la régionalisation avancée.