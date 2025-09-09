La Bourse de Casablanca accentue ses pertes à la clôture ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 1,62% à 19.716,51 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 1,6% à 1.612,68 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 1,35% à 1.349,31 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 2,03% à 1.920,11 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 1,54% à 18.831,91 pts et 1,64% à 17.061,41 pts.

S.L