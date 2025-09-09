L’UM6P inaugure sa nouvelle antenne aux États-Unis

L’Université Mohammed VI Polytechnique, une université marocaine tournée vers la résolution des défis africains et mondiaux, a inauguré le 8 septembre 2025 son nouveau Global Hub aux États-Unis, visant à connecter les talents et les écosystèmes de recherche africains avec des partenaires académiques, entrepreneuriaux et industriels à l’international.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à inscrire les ambitions de développement durable de l’Afrique au sein de réseaux mondiaux de savoir, de capital et de technologie.

L’événement de lancement, tenu à New York, a été marqué par la présence de Son Excellence M. Youssef Amrani, Ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis, et de Son Excellence M. Omar Hilale, Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York.

Avec des bureaux à New York et à Cambridge, ce Global Hub permet à l’UM6P de connecter chercheurs, étudiants et entrepreneurs américains et africains.

Conçu comme un espace de collaboration, il renforce les collaborations existantes et en crée de nouvelles avec des universités et centres de recherche américains, ouvrant des opportunités pour des projets de recherche conjoints et des échanges académiques. Il établit également un pont à double sens, donnant aux start-ups et entrepreneurs africains un accès au capital-risque, aux réseaux technologiques et à l’expertise industrielle en Amérique du Nord, tout en facilitant l’adaptation et le déploiement d’innovations américaines dans des contextes africains.

Depuis son inauguration en 2017, l’UM6P poursuit sa mission de promotion de l’apprentissage, la recherche et l’innovation centrés sur l’Afrique. L’université se concentre sur des domaines tels que l’agriculture durable, les énergies renouvelables et la transition verte, l’intelligence artificielle et la science des données, la sécurité de l’eau et l’innovation industrielle.

Sa communauté académique compte aujourd’hui près de 7 300 étudiants, issus de 40 nationalités, dont 1 000 doctorants. Avec 80 % des étudiants bénéficiant de bourses, dont 60 % à plein financement, l’UM6P fait de l’inclusion et de l’accessibilité le cœur de sa mission. Son écosystème entrepreneurial a accompagné plus de 1 000 fondateurs et porteurs d’idées, contribuant à transformer la recherche en entreprises viables.

L’UM6P a établi plus de 200 partenariats avec des universités, centres de recherche et acteurs industriels, dont plusieurs institutions américaines, permettant la recherche conjointe, la mobilité académique et la co-innovation. Cette base solide constitue le socle sur lequel s’appuie le nouveau hub américain, qui vise à déployer le modèle UM6P de collaboration académique et industrielle à fort impact en Amérique du Nord.

« L’UM6P a été fondée sur l’idée que l’avenir de l’Afrique sera façonné par le talent, la science et l’innovation ancrés dans les réalités locales tout en étant connectés au monde, » déclare M. Mehdi EL KHATIB, Directeur Général de UM6P Global Hub aux États-Unis. « L’implantation de l’UM6P aux États-Unis illustre notre engagement à bâtir ces ponts, afin que les étudiants, chercheurs et entrepreneurs africains puissent à la fois bénéficier et contribuer à l’économie mondiale du savoir. »

Le Global Hub américain de l’UM6P répond à trois besoins spécifiques de l’écosystème d’innovation africain. Il met la recherche et l’entrepreneuriat africains en dialogue avec les circuits mondiaux du savoir, permettant aux acteurs africains de co-définir problématiques et solutions. Il mobilise la diaspora africaine comme ressource opérationnelle, en mobilisant le capital intellectuel et entrepreneurial présent en Amérique du Nord pour travailler sur des défis africains. Enfin, il propose un mécanisme pour adapter les avancées technologiques mondiales aux applications concrètes en Afrique.

Le lancement de ce nouveau hub positionne l’UM6P comme un partenaire privilégié pour la

recherche et l’innovation sur et pour le continent africain, tout en intégrant ce travail aux

discussions mondiales sur le développement durable. Avec ses antennes désormais établies au Canada, en France et maintenant aux États-Unis, l’UM6P élargit son réseau tout en

renforçant le rôle du Maroc comme passerelle vers l’Afrique pour la recherche, l’innovation et

l’investissement.