La Bourse de Casablanca débute sa séance en territoire positif ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire positif mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,11% à 20.061,77 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,16% à 1.641,65 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,19% à 1.370,32 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, avançait de 0,08% à 1.961,44 pts.

Aux valeurs individuelles, Ennakl (+9,99% à 53,83 DH), AFMA (+2,22% à 1.380 DH), Fenie Brossette (+1,84% à 499 DH), Med Paper (+1,18% à 33,5 DH) et Résidences Dar Saada (+1,17% à 163,95 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Réalisations Mécaniques (-4,05% à 545 DH), Lesieur Cristal (-3,19% à 273 DH), Colorado (-2,27% à 101,3 DH), Auto Hall (-1,91% à 102,5 DH) et Stroc Industrie (-1,83% à 230,5 DH) affichaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,24%.

S.L.