Devises vs Dirham : les cours du mercredi 27 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 27 août 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2224 – 11,88

1 DOLLAR U.S.A. 8,8079 – 10,2362

1 DOLLAR CANADIEN 6,359 – 7,3902

1 LIVRE STERLING 11,846 – 13,766

1 LIVRE GIBRALTAR 11,846 – 13,766

1 FRANC SUISSE 10,934 – 12,707

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3473 – 2,7279

1 DINAR KOWEITIEN 28,807 – 33,479

1 DIRHAM E.A.U. 2,398 – 2,7868

1 RIYAL QATARI 2,416 – 2,8078

1 DINAR BAHREINI 23,363 – 27,151

100 YENS JAPONAIS 5,9576 – 6,9238

1 RIYAL OMANI 22,877 – 26,587.