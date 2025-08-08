Virgin Megastore poursuit son expansion au Maroc avec une 11ème adresse

Virgin Megastore renforce sa présence au Maroc avec une nouvelle ouverture à Casablanca. L’enseigne spécialisée dans la distribution de produits technologiques et culturels inaugure son 4ème magasin dans la métropole, portant à onze son réseau national.

Cette expansion, soutenue par un investissement de 10 millions de dirhams, reflète l’ambition de Virgin Megastore de se rapprocher toujours plus de ses clients et de répondre à la demande croissante en matière de technologie, de culture et de lifestyle.

« L’ouverture de ce quatrième magasin à Casablanca, portant à onze le nombre de nos points de vente au Maroc, marque une étape importante dans le déploiement de notre stratégie de croissance. Nous avons à cœur de faciliter l’accès à une offre diversifiée de produits technologiques et culturels, tout en créant des espaces conviviaux propices à la découverte, à l’échange et au partage », affirme le Département Marketing et Communication de Virgin Megastore.

Et d’ajouter : « Cet investissement de 10 millions de dirhams illustre notre engagement durable sur le marché marocain, ainsi que notre ambition de devenir la référence incontournable pour tous les passionnés de technologie et de culture à travers le Royaume ».

Un espace multi-univers de 455 m² au service de l’expérience client

Implanté sur l’avenue 2 Mars à Casablanca, le nouveau magasin Virgin Megastore s’étend sur une superficie de 455 m². Pensé comme un véritable lieu de découverte, il propose une expérience immersive à travers dix univers thématiques soigneusement agencés.

Les visiteurs pourront explorer une vaste sélection de produits allant des dernières innovations Tech et Mobile aux jeux vidéo et consoles, ainsi qu’une sélection d’articles Audio, Livres, Petit Électroménager, Déco Maison, Lifestyle, Beauté, Éveil et Jeux, et enfin Papeterie.

Chaque univers a été conçu pour répondre aux attentes des clients les plus curieux, en conjuguant nouveautés, tendances et références incontournables.

Renforcement des équipes et ancrage local

À l’occasion de cette ouverture, Virgin Megastore a renforcé son ancrage local en recrutant 25 nouveaux collaborateurs. « Nous sommes convaincus que la réussite de ce nouveau point de vente repose avant tout sur l’expertise et l’engagement de nos équipes. Nos conseillers, passionnés et formés, joueront un rôle central dans l’accompagnement des clients et la création d’une expérience en magasin à la hauteur de leurs attentes », souligne le Département Marketing et Communication de Virgin Megastore.

Pour célébrer cette inauguration, l’enseigne lance un mois d’offres promotionnelles et d’animations exclusives, accessibles à tous, dans une ambiance festive et chaleureuse.