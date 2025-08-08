La Bourse de Casablanca débute en territoire positif ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire positif vendredi, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 0,49% à 19.876,85 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,52% à 1.630,81 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,31% à 1.364,37pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,65% à 1.892,75 pts.

Aux valeurs individuelles, Colorado (+6,71% à 68,19 DH), Auto Hall (+4,47% à 109,95 DH), Fenie Brossette (+3,56% à 569,6 DH), Atlantasanad (+2,63% à 153,95 DH) et Taqa Morocco (+2,4% à 2.939 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Lesieur Cristal (-1,75% à 280 DH), Med Paper (-0,98% à 40,39 DH), SNEP (-0,71% à 695 DH), BMCI (-0,69% à 614,7 DH) et Totalenergies Marketing Maroc (-0,57% à 1.750 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,48%.

S.L.