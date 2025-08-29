Hicham El Khlifi met en lumière l’histoire d’un gamer marocain (VIDEO)

Le gaming, qui englobe la création, la diffusion et la consommation de jeux, et l’e-sport, sa déclinaison compétitive, sont devenus des leviers de croissance incontournables. Le Maroc, porté par une jeunesse connectée, des talents émergents et des politiques publiques volontaristes, entend bien jouer sa carte.

C’est tout l’enjeu de la table ronde organisée dans le cadre du Cercle des ÉCO du groupe Horizon Press, intitulée «Gaming et e-sport : une industrie émergente à fort potentiel» et animée par Hicham Bennani, DGD du groupe de presse.

Étaient présents, Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du Marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, Brahim Amdouy, corporate communication and content manager chez inwi, Hicham El Khlifi, président de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) et de la Confédération africaine de e-sport, Nissrine Souissi, directrice du Développement de l’industrie du gaming et des Systèmes d’information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Hicham El Khlifi, président de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques et de la Confédération africaine de l’e-sport, insiste sur l’importance d’une organisation rigoureuse, notamment dans la formation des gamers. «Comme dans le sport traditionnel, il faut repérer les talents, organiser des compétitions, et suivre ces joueurs de bout en bout.» Il raconte l’exemple d’un jeune joueur d’Al Hoceima, inattendu et pourtant arrivé en finale d’un championnat international.

«Le talent peut surgir de n’importe où, il faut lui donner sa chance et un cadre», tranche El Khlifi. Il souligne aussi le niveau d’intelligence et de concentration des gamers. «Ils prennent une décision toutes les 30 secondes, développent une dextérité et une cognition remarquables», témoigne-t-il.