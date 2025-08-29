Mastercard: le gaming, une opportunité pour l’économie marocaine (VIDEO)

Le gaming, qui englobe la création, la diffusion et la consommation de jeux, et l’e-sport, sa déclinaison compétitive, sont devenus des leviers de croissance incontournables. Le Maroc, porté par une jeunesse connectée, des talents émergents et des politiques publiques volontaristes, entend bien jouer sa carte.

C’est tout l’enjeu de la table ronde organisée dans le cadre du Cercle des ÉCO du groupe Horizon Press. Intitulée «Gaming et e-sport : une industrie émergente à fort potentiel».

Étaient présents, Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du Marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, Brahim Amdouy, corporate communication and content manager chez inwi, Hicham El Khlifi, président de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) et de la Confédération africaine de e-sport, Nissrine Souissi, directrice du Développement de l’industrie du gaming et des Systèmes d’information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Mastercard collabore étroitement avec des banques comme Attijariwafa bank pour toucher une population souvent exclue financièrement, en particulier les jeunes gamers issus de milieux modestes. Le groupe mise aussi sur la gamification comme levier d’éducation financière, en intégrant des mécanismes ludiques dans les applications bancaires et plateformes digitales. Sécuriser les flux de paiement est une priorité.

«Le gaming n’est pas plus sujet à la fraude que d’autres secteurs, mais la vigilance est essentielle. Nous travaillons à renforcer l’authentification et la prévention pour garantir une confiance totale aux joueurs», indique Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Par ailleurs, Mastercard valorise la dimension économique de ce secteur en pleine croissance : «le gaming crée des emplois, des startups, des fintechs. Il est un véritable catalyseur d’innovation et d’inclusion financière au Maroc. Nous ne pouvons que nous inscrire dans cet esprit».