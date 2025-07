AtlantaSanad Assurance innove avec « PRO+ Métiers de la Santé » et poursuit ainsi son engagement au service des professionnels. Cette solution d’assurance multirisque destinée aux acteurs du secteur médical et paramédical se veut à la fois innovante, complète et modulable. Détails !

Après « Pro+ Almaktab » destinée aux TPE-PME et professions libérales, AtlantaSanad Assurance enrichit davantage ce segment assurantiel et lance la nouvelle offre « Pro+ Métiers de la Santé ». Il s’agit d’une multirisque destinée aux professionnels de la santé, couvrant l’ensemble des risques professionnels, aussi bien relatifs à l’exercice du métier qu’à l’environnement de travail.

Médecins généralistes ou spécialistes, pharmaciens d’officine, laborantins, radiologues, vétérinaires… ou professionnels paramédicaux sont tous éligibles à souscrire une multirisque « Pro+ Métiers de la Santé » pour une protection globale couvrant locaux, cabinet, personnel, matériel professionnel ainsi que les responsabilités.

« Avec PRO+ Métiers de la Santé, nous poursuivons notre stratégie B to B, axée à la fois sur l’innovation et la proximité », annonce d’emblée Mohamed Bel Baraka, Directeur Général Adjoint Corporate. « Avec une protection étendue couvrant les locaux, les équipements, la responsabilité civile, ainsi que la sécurité des salariés et des patients, notre nouvelle offre est modulable, ajustable, complète et compétitive », poursuit M. Bel Baraka.

En effet, dans sa formule de base, « Pro+ Métiers de la Santé » comprend la Responsabilité Civile Exploitation, une large gamme de garanties à l’instar de la couverture contre incendie, explosion et dégâts des eaux, vol ou vandalisme … ainsi que la protection contre les événements naturels. Et pour une protection maximale, une garantie Perte de revenu est également incluse, assurant le versement d’une indemnité journalière en cas de fermeture du cabinet.

En complément des garanties de base, « Pro+ Métiers de la Santé » intègre dans sa formule étendue des protections spécifiques qui renforcent la couverture des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. A titre d’exemple, la Responsabilité Civile Professionnelle, au cabinet ou ailleurs, qui prend en charge les dommages causés aux patients en cas d’erreur professionnelle, qu’il s’agisse d’un diagnostic, d’une prescription, d’un traitement ou d’une intervention chirurgicale. Cette garantie s’applique automatiquement au médecin remplaçant, sans frais supplémentaires.

Par ailleurs, l’offre prévoit une couverture des dommages que peuvent subir les équipements médicaux, ainsi qu’une garantie spécifique pour les dommages affectant le matériel informatique, incluant les périphériques et les installations techniques. En outre, une couverture contre les Accidents du Travail permet de protéger les collaborateurs en cas de sinistre intervenant dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce n’est pas tout, elle intègre également un service d’assistance disponible 24/7, garantissant un accès rapide à un réseau de prestataires qualifiés et ainsi une réduction de l’impact sur l’activité.

S.L.