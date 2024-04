AtlantaSanad Assurance révolutionne la protection des PMEs avec Pro+ Al Maktab

AtlantaSanad Assurance lance la nouvelle Assurance « Pro+ Al Maktab », une multirisque professionnelle destinée spécialement aux PMEs, TPEs et Professions libérales ayant des activités de bureau. Objectifs: mieux équiper les entreprises et professionnels de ce segment avec une formule spécialement conçue pour leur offrir une protection optimale et couvrir les différents risques auxquels ils sont exposés.

Pro+ Al Maktab propose ainsi une large couverture, pour le local ainsi que le matériel professionnel et informatique, contre différents sinistres à l’instar du départ de feu, incendie, dégâts des eaux, vol … ou encore de bris de glaces, fait savoir un communiqué d’AtlantaSanad Assurance.

En plus des prestations de base, AtlantaSanad Assurance propose aux assurés, souscrivant à Pro+ Al Maktab, des prestations de mises en relation avec un large réseau de prestataires de réparation, en l’occurrence des électriciens, plombiers, serruriers… vitriers, poursuit-on.

En outre, Pro+ Al Maktab couvre la Responsabilité Civile Exploitation des dirigeants des entreprises assurées contre notamment tout dommage causé aux tiers, soit en général tout visiteur de l’entreprise assurée, précise le communiqué.





AtlantaSanad Assurance offre une couverture complémentaire en cas d’évènements catastrophique naturel comme les tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, tremblements de terre, etc.

Pour mieux soutenir les assurés de ce segment à s’équiper pour préserver la pérennité de leur activité, AtlantaSanad Assurance a mis en place un système de réduction tarifaire très attractif, conjugué à un accompagnement en conseil professionnel pour la prévention des risques, conclut le communiqué.