Financement du développement: l’Espagne accueille la IVe Conférence internationale des Nations Unies

Le Président du gouvernement présidera la Quatrième Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement (FFD4), qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet au Palais des Congrès et Expositions de Séville (FIBES).

Il s’agit du seul forum où des dirigeants de tous les gouvernements, des organisations internationales et régionales, des institutions financières et commerciales, des entreprises, de la société civile et du système des Nations Unies se réunissent au plus haut niveau afin de renforcer la coopération internationale.

La Conférence, organisée dix ans après la dernière édition (accueillie à Addis-Abeba, en Éthiopie, en 2015), se déroule dans un contexte agité et profondément différent sur les plans géopolitique, multilatéral et technologique. Sa tenue même constitue un appel à l’action, susceptible de mobiliser davantage de ressources en faveur du développement durable grâce à des instruments financiers mieux adaptés aux défis mondiaux du multilatéralisme.

En tant que pays hôte, l’Espagne entend impulser le changement nécessaire depuis Séville, où l’on estime la présence d’environ 60 chefs d’État et de gouvernement — parmi lesquels ceux d’Afrique du Sud, du Kenya, de France, de Mauritanie, de Colombie, d’Égypte, ainsi que la Commission européenne et le Conseil européen —, de plus de 200 délégations officielles d’États membres et d’organismes internationaux financiers tels que la BID, la BEI ou l’OMC, ainsi que de plus de 4 000 représentants du secteur entrepreneurial, de la société civile et du monde académique.

Engagement de Séville

La Conférence aura pour principal aboutissement l’adoption d’un document approuvé par consensus le 17 juin dernier à New York : l’Engagement de Séville. Ce texte sera adopté lors de la session plénière inaugurale. À travers la Plateforme de Séville pour l’Action (Seville Platform for Action, SPA), l’Engagement de Séville sera renforcé par des initiatives de coalitions volontaires de pays ainsi que d’acteurs du secteur privé et de la société civile souhaitant avancer ensemble dans sa mise en œuvre, grâce à des mesures innovantes, mesurables et ayant un impact réel sur le développement durable.

Le programme de la Conférence comprendra de nombreux événements officiels et activités parallèles à différents niveaux. Il débutera par le débat général en session plénière au cours duquel sera adopté l’Engagement de Séville. Un Forum économique international (International Business Forum) sera également organisé, ainsi que plus de 370 événements parallèles. Le président Pedro Sánchez dirigera plusieurs sessions de travail et événements parallèles, parmi lesquels la Plateforme de Séville pour l’Action, des « special events » consacrés à la coopération et à la dette, ainsi que des tables rondes.

Le Forum économique international, que le président inaugurera, a pour objectif de réunir des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des PDG et des dirigeants économiques mondiaux afin d’attirer des financements privés et des investissements en faveur du développement durable, ainsi que de contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030.

Par ailleurs, dans les jours précédant la Conférence, différents forums de la société civile seront organisés pour débattre de la participation à la réalisation des Objectifs de développement durable et proposer de nouvelles initiatives pour les atteindre.

Le gouvernement espagnol sera également largement représenté, avec la participation de plusieurs ministres aux différents débats et tables rondes portant sur la coopération, la gouvernance, la technologie, la science ou le financement multilatéral prévus durant les quatre jours de la Conférence.

La Conférence de Séville devrait rassembler dans la ville plus de 10 000 participants, parmi lesquels des délégués officiels, des participants et des représentants des médias.

Programme :

Dimanche 29 juin :

Bilatérales : Le Président tiendra des réunions bilatérales avec des dirigeants mondiaux dans la matinée et participera l’après-midi à deux événements de la société civile :

Le Président tiendra des réunions bilatérales avec des dirigeants mondiaux dans la matinée et participera l’après-midi à deux événements de la société civile : Global Citizen Now, la plateforme de la société civile qui lutte contre l’extrême pauvreté, organise un événement auquel participeront Pedro Sánchez, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que l’actrice, militante et ambassadrice du HCR Nomzamo Mbatha.

la plateforme de la société civile qui lutte contre l’extrême pauvreté, organise un événement auquel participeront Pedro Sánchez, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que l’actrice, militante et ambassadrice du HCR Nomzamo Mbatha. C lôture du Forum de la société civile, qui réunit des associations et organisations du tiers secteur, tant nationales qu’internationales, défendant la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

qui réunit des associations et organisations du tiers secteur, tant nationales qu’internationales, défendant la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. Dîner officiel offert par Leurs Majestés le Roi et la Reine . En fin de journée, se tiendra le dîner offert par LL. MM. le Roi et la Reine en l’honneur des chefs d’État et de gouvernement présent, ainsi qu’une sélection de dirigeants d’organisations internationales, dans le Real Alcázar de Séville.

Lundi 30 juin :

Accueil et photo officielle : Après l’accueil des chefs d’État et de gouvernement par le président Pedro Sánchez et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, une photo de famille sera réalisée.

: Après l’accueil des chefs d’État et de gouvernement par le président Pedro Sánchez et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, une photo de famille sera réalisée. Séance plénière : Outre le Président du gouvernement, interviendront le Secrétaire général des Nations Unies, le Président de l’Assemblée générale, le Président du Conseil économique et social (ECOSOC), le Président de la Banque mondiale, le Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce et le Secrétaire général de la Conférence. Lors de cette session plénière, l’Engagement de Séville sera également adopté : il s’agit de la déclaration politique qui scelle les négociations sur l’amélioration du financement du développement.

: Outre le Président du gouvernement, interviendront le Secrétaire général des Nations Unies, le Président de l’Assemblée générale, le Président du Conseil économique et social (ECOSOC), le Président de la Banque mondiale, le Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce et le Secrétaire général de la Conférence. Lors de cette session plénière, l’Engagement de Séville sera également adopté : il s’agit de la déclaration politique qui scelle les négociations sur l’amélioration du financement du développement. Conférence de presse : En fin de matinée, une conférence de presse conjointe du Président du gouvernement et du Secrétaire général des Nations Unies aura lieu pour informer sur la Conférence.

: En fin de matinée, une conférence de presse conjointe du Président du gouvernement et du Secrétaire général des Nations Unies aura lieu pour informer sur la Conférence. Événement spécial SPA « Mise en œuvre de la Plateforme de Séville pour l’Action » : L’événement sera animé par la journaliste Femi Oke et réunira le Président du gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que plusieurs dirigeants mondiaux.

« Mise en œuvre de la Plateforme de Séville pour l’Action » : L’événement sera animé par la journaliste Femi Oke et réunira le Président du gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que plusieurs dirigeants mondiaux. Forum économique international : Cet événement, auquel participeront le Président du gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies, des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des PDG et des dirigeants économiques mondiaux, vise à attirer des financements privés et des investissements en faveur du développement durable, dans la perspective de la réalisation de l’Agenda 2030.

: Cet événement, auquel participeront le Président du gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies, des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des PDG et des dirigeants économiques mondiaux, vise à attirer des financements privés et des investissements en faveur du développement durable, dans la perspective de la réalisation de l’Agenda 2030. Événement sur le Pacte pour la Prospérité, les Personnes et la Planète (4P) : Le Président du gouvernement participera à cet événement dirigé par la France et le Kenya.

Mardi 1er juillet :

Événement spécial sur la coopération internationale pour le développement : Cet événement, dirigé par le Président du gouvernement et la Secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, réunira le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre du Népal, KP Sharma Oli, la Présidente de la Banque européenne d’investissement, Nadia Calviño, le Président de la BID, Ilan Goldfajn, et le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman.

Événement spécial sur la dette : L’Espagne et l’Afrique du Sud organiseront un événement spécial sur la dette, lors duquel le Président du gouvernement et le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, prononceront les allocutions d’ouverture.

Table ronde sur la revitalisation de la coopération internationale pour le développement

Mercredi 2 juillet :

Table ronde sur le commerce

Déjeuner avec des chefs d’entreprise mondiaux participant à la FFD4.

Table ronde sur la dette, présidée par le Président du gouvernement.

Jeudi 3 juillet :