Le Marché Dar Essalam ouvre ses portes à Rabat

Le 21 juin 2025, jour du solstice d’été, une nouvelle adresse d’exception ouvre à Rabat : le Marché Dar Essalam, niché au cœur de l’Orangeraie du quartier Souissi.

Le Marché Dar Essalam s’impose comme un « one stop shop » familial, réunissant 60 enseignes autour d’une offre complète pour tous les moments de la journée : marché frais, supermarché, mode, beauté, bien être, gastronomie, linge de maison, services de proximité, loisirs et culture. Une expérience appelée à s’enrichir très prochainement avec l’ouverture de l’aile ouest qui accueillera un espace cinéma et de nouvelles enseignes gourmandes, pour prolonger la singularité et la richesse de l’offre proposée.

Ce lieu unique incarne le tout premier centre commercial au Maroc à intégrer un marché frais, conçu en hommage aux traditions culinaires et artisanales du pays. Il allie la convivialité des souks traditionnels à l’élégance d’un espace contemporain, et propose une expérience d’ici et d’ailleurs, profondément ancrée dans les savoir-faire marocains et ouverte aux inspirations internationales.

Pensé comme un véritable lieu de vie, le Marché frais réunit une sélection raffinée d’artisans des métiers de bouche : poissonniers, primeurs, fromagers, bouchers… sans oublier les incontournables du terroir comme les olives, les beignets marocains ou encore les épices.

Un marché pensé pour les courses du quotidien, qui offre aussi la possibilité de savourer sur le pouce des produits frais et cuisinés, directement issus des étals. Aux quatre coins du marché, des comptoirs traiteurs proposent des spécialités d’ici et d’ailleurs : cuisine asiatique avec Matsuri, cuisine marocaine avec Moojood, et bien d’autres saveurs à découvrir. Plus qu’un marché, une expérience gourmande et vivante, où fraîcheur, diversité et plaisir se rencontrent.

Une offre rigoureusement sélectionnée, d’ici et d’ailleurs

Chaque enseigne et chaque produit du Marché Dar Essalam est le fruit d’une sélection exigeante, reposant sur une quête d’excellence. Qu’il s’agisse de créations de mode, d’articles de beauté ou de spécialité gastronomique, seuls les acteurs les plus engagés dans la valorisation du savoir-faire et de la qualité sont représentés.

Cette exigence de sélection s’exprime également dans l’univers de la mode, avec une offre pensée pour tous les âges. Trois concepts exclusifs viendront incarner cette vision : Sèves, dédié à la mode contemporaine pour femmes et hommes, Madd, tourné vers l’univers adolescent, et Lilmi, pensé pour les plus jeunes. Véritables écrins de tendances, ces multimarques premium proposent une sélection pointue, en collaboration avec des maisons de renom telles que Vanessa Bruno, Eleven Paris, ou Tartine et Chocolat. À leurs côtés, d’autres enseignes leaders dans la lingerie, la joaillerie et le bien-être feront leur première ouverture dans la capitale, parmi lesquelles on retrouve Intimissimi, Tiara et 48 Collagen Café.

Côté gourmandise, Posology, nouveau concept d’épicerie fine, célèbre “tout ce que la nature peut vous offrir” à travers une sélection de thés, cafés et chocolats d’exception. On y retrouve des maisons emblématiques comme La Maison du Chocolat aux côtés de marques marocaines attendues telles que Melt. Dans cette même volonté d’excellence, Le Marché Dar Essalam s’apprête à accueillir des noms emblématiques de la scène gastronomique qui viendront sublimer l’expérience gourmande du lieu. Frédéric Cassel, pâtissier d’exception, y ouvrira une boulangerie-pâtisserie contemporaine avec salon de thé en terrasse face au verger. Pepe Garriga, figure incontournable de la restauration à Rabat, y dévoilera Aguablava, une table réinventée entre raffinement et générosité.

Une nouvelle destination de divertissement viendra enrichir l’offre du site avec l’ouverture imminente d’un cinéma Pathé de dernière génération. Imaginé autour d’un concept exclusif, ce complexe de 4 salles premium associe les dernières innovations audiovisuelles à un confort inégalé. Salons VIP élégants, espace événementiel raffiné, services haut de gamme…chaque détail a été pensé pour offrir une expérience cinéma véritablement exceptionnelle.

Dans une volonté de concilier proximité et exigence, le Marché Dar Essalam accueille le supermarché Marjane Market dans une configuration inédite : baigné de lumière naturelle et ouvert sur la verdure grâce à de larges baies vitrées. Dans cet écrin lumineux, une sélection gourmet met à l’honneur la qualité, la traçabilité et le goût.

Prolongeant cette même exigence dans les gestes du quotidien, des services de proximité rigoureusement choisis viennent accompagner les visiteurs : pressing, retoucherie, banque, téléphonie, salon de beauté, parfumerie sélective et opticien, autant d’enseignes qui prolongent l’expérience du lieu dans un esprit de confort et d’attention.

Ce lieu de vie ne pouvait faire l’impasse sur le bien-être. Le Marché accueillera un studio exclusif de yoga et de pilates, mêlant harmonie, énergie et innovation. Au programme : yoga chaud, pilates sur Reformer et les toutes dernières méthodes guidées par un coach au parcours inédit. Une parenthèse holistique, entre corps et esprit, pour se ressourcer en plein cœur du marché.

Un projet durable, inclusif et engagé

Conçu comme un véritable verger urbain de 10 000m² de surface commerciale et 7 000 m² de jardins paysagers, le Marché Dar Essalam incarne une nouvelle génération de lieux de vie durables, inclusifs et engagés.

Son architecture inspirée des halles gourmandes, réinterprète le marché traditionnel marocain avec une écriture contemporaine tout en offrant des espaces commerciaux baignés de lumière naturelle.

Son approche exigeante en matière de construction, intégrant notamment des installations photovoltaïques, un engagement fort en faveur de la mobilité douce et un respect de l’histoire du site à travers la réimplantation de 800 arbres dont 350 sur site, en fait le premier bâtiment commercial en Afrique à cumuler les certifications HQE et BREEAM. Cette exigence se prolonge dans l’exploitation du lieu, qui privilégie les circuits courts, le réemploi des matériaux, le tri sélectif généralisé et une logistique responsable.

Pleinement aligné avec les ambitions du Maroc en matière de durabilité et de valorisation de son patrimoine immatériel, le Marché Dar Essalam soutient activement les artisans, producteurs et commerçants locaux. Il célèbre également la culture vivante, à travers une programmation éclectique mêlant expositions, ateliers, moussems et rendez-vous internationaux, dans un esprit à la fois inclusif et contemporain.

S.L.