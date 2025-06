H&S Invest Retail annonce un rapprochement stratégique avec le groupe Mr Bricolage Maroc

H&S Invest Retail, filiale de H&S Invest Holding, spécialisée dans l’investissement et l’accompagnement de projets à fort potentiel de développement annonce un rapprochement stratégique avec le groupe Mr Bricolage Maroc, acteur clé dans le secteur de l’amélioration de l’habitat. Cette alliance donne naissance à une nouvelle dynamique, résolument tournée vers l’avenir.

Ce rapprochement, qui est soumis à l’autorisation préalable du Conseil de la Concurrence, porte sur les transactions suivantes : acquisition par H&S Invest Retail de 47,5% des actions et des droits de vote de la famille Benjelloun ainsi que des 37,5% des actions détenues par O Capital Group, et acquisition par Majid Benjelloun, administrateur Directeur Général de Mr Bricolage Maroc, de 5 % des actions afin de renforcer sa participation au capital en la portant à 15 %.

Déjà implanté avec un réseau national de 11 magasins et un chiffre d’affaires annuel de 400 millions de dirhams, Mr Bricolage Maroc ambitionne de renforcer sa position de référence sur le marché marocain. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté claire d’accélérer sa transformation digitale, d’étendre sa présence territoriale et d’optimiser ses opérations.

H&S Invest Retail, qui poursuit son build-up dans le retail après Monoprix et Venezia Ice, s’appuie sur une centrale d’achat intégrée pour créer des synergies efficaces. Ce partenariat repose sur une vision commune : innover, se rapprocher davantage des clients, et développer une croissance durable, à forte valeur ajoutée.

« Ce partenariat avec H&S Invest Retail représente une formidable opportunité pour renforcer notre réseau, digitaliser notre offre, et conquérir de nouveaux marchés tout en préservant notre ADN », souligne Majid Benjelloun, Directeur Général de Mr Bricolage Maroc.

Le rapprochement avec H&S Invest Retail permettra de concrétiser plusieurs leviers de développement :

Mutualisation des ressources logistiques et numériques

Optimisation des investissements immobiliers et commerciaux

Accélération de la stratégie omnicanale

Déploiement plus rapide de nouveaux points de vente

« Notre ambition est d’apporter à Mr Bricolage Maroc les moyens nécessaires pour devenir la référence incontournable dans l’aménagement, la décoration et l’entretien de l’habitat, grâce à une gestion moderne, agile et tournée vers l’avenir », ajoute Majid Benjelloun.

Ce rapprochement incarne notre volonté d’investir dans des marques marocaines à fort potentiel, avec une vision à long terme. Mr Bricolage Maroc dispose d’un positionnement unique sur le marché et nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pourrons accélérer sa croissance et renforcer son empreinte nationale et régionale », déclare Moncef Belkhayat, Président de H&S Invest Holding

En unissant leurs forces, Mr Bricolage Maroc et H&S Invest Retail posent les bases d’une croissance pérenne, au bénéfice des clients, des collaborateurs et de l’ensemble des partenaires du réseau.

A propos de H&S Invest Holding

H&S Invest Holding est une holding d’investissement créée en Avril 2005 qui s’est développée à travers des opérations de création et de croissance externe dans l’industrie de l’hygiène, l’alimentation et la santé, la logistique et le marketing ainsi que dans la promotion immobilière.

H&S Invest Holding s’est ainsi structurée autour de 5 Business Unit indépendantes :

– business unit industrie & distribution spécialisée dans le brand building (Dislog Group )

– ⁠business unit logistique & transport spécialisée dans les métiers de la supply chain intégrée end to end (BLS )

– ⁠business unit communication & media spécialisé dans les métiers du marketing , médias , contenu éditorial et digital (WB Group)

– business unit real estate spécialisé dans les métiers de la promotion immobilière & construction travaux publics (kaya immobilier et maintenant GIDNA)

– business unit retail spécialisé dans les métiers du commerce de proximité / Casino

H&S Invest Holding est devenu leader Marocain en 20 ans grâce à sa vision de «Full Service Provider» qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère à travers la gestion et le développement d’une centaine de marques.

Présent au Maroc et en Europe, le groupe emploi 5200 collaborateurs au sein de ses 60 filiales et continue de progresser pour apporter à ses clients et à ses partenaires des solutions globales, à travers une approche personnalisée et intégrée. Fort de son expertise développée au fil des années, H&S Invest Holding intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur dans les secteurs où il est actif.

A propos de Mr Bricolage

Mr Bricolage Maroc est une enseigne spécialisée dans l’équipement de la maison et du jardin. Présente au Maroc depuis 2005, elle est exploitée par la société Brico-Invest S.A, dirigée par Majid Benjelloun. L’enseigne s’est progressivement imposée comme un acteur majeur du secteur, avec une stratégie axée sur la proximité client, la diversité de l’offre et la qualité du service

Mr Bricolage Maroc offre une large gamme de services destinés à faciliter les projets de ses clients : Conseils personnalisés : Équipes de professionnels disponibles en magasin pour accompagner les clients dans leurs choix, Services à domicile : Livraison, montage, découpe de bois, pose de revêtements, installation de peinture sur mesure.

Mr Bricolage Maroc emploie plus de 400 collaborateurs et compte 11 points de vente répartis à travers le royaume, notamment à Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Témara et Dar Bouazza.

Avec une Surface de vente totale de 17 500 m² et environ 40 000 articles couvrant les domaines du bricolage, de la décoration, de l’aménagement intérieur et extérieur, ainsi que du jardinage Mr Bricolage s’est imposé comme le leader sur le marché national.