Les Matinées Durables 2025 : une première édition tournée vers l’action et l’innovation

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, la première édition des Matinées Durables s’est tenue le 3 juin 2025 à Casablanca, réunissant plus de 200 participants issus du secteur public, de l’industrie, de la recherche, de la société civile et des médias.

L’événement, placé sous le thème « L’économie circulaire : accélérer la transition vers un Maroc plus durable », a tenu ses promesses en offrant un espace d’échange riche et concret sur les enjeux environnementaux majeurs du pays.

Organisée sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce et portées par Consonews, cette première édition a mis en lumière la nécessité d’accélérer la transition vers un modèle économique plus résilient et circulaire. Les discussions ont porté notamment sur la faible part de recyclage (moins de 10 % des déchets valorisés au Maroc), le gaspillage alimentaire (près de 20 % des produits jetés), et l’organisation des filières de valorisation encore en construction.

« Cette première édition des Matinées Durables marque un tournant dans notre engagement éditorial en faveur du développement durable. En tant que média, nous avons un rôle clé à jouer dans la sensibilisation et la mise en relation des acteurs du changement », a souligné Nabil Taoufik, fondateur du magazine Consonews.

Le premier panel, consacré au cadre réglementaire et stratégique de l’économie circulaire au Maroc, a permis de clarifier les référentiels en vigueur et les incitations à venir. Des experts comme Driss Nahya (Polluclean), Youssef Chakour (Casa Baia) et Mourad Adali (ADALI Plast) ont partagé leur lecture des évolutions réglementaires et insisté sur la nécessité d’un dialogue continu entre institutions, industriels et territoires.

Le second panel, orienté vers des cas concrets d’industrie circulaire, a démontré que les projets innovants existent déjà au Maroc et peuvent servir de leviers pour l’ensemble du tissu économique. Des entreprises comme Centrale Danone, GPC Carton, Geocycle Maroc, et LabelVie ont présenté leurs initiatives, apportant des retours d’expérience inspirants et des recommandations pratiques.

Par leur diversité, les intervenants ont souligné l’importance de la coopération intersectorielle et du partage d’expertises pour bâtir un écosystème durable. Les échanges ont aussi mis en avant le rôle déterminant des médias, de l’éducation et de la réglementation dans la sensibilisation des citoyens et des consommateurs.

La réussite de cette première édition confirme la pertinence de cette initiative et appelle à sa pérennisation. Les Matinées Durables entendent devenir un rendez-vous annuel, fédérateur et structurant, au service d’un Maroc engagé dans la voie de l’économie circulaire.