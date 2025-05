Ardentia Awards Ceremony aura lieu le 4 juin à Casablanca

L’agence ARDENTIA est ravie d’annoncer la tenue de la prestigieuse ARDENTIA AWARDS CEREMONY, une cérémonie de remise des prix organisée pour célébrer les exploits de la Morocco Business League et de la Champions Cup.

Cette cérémonie se tiendra le 04 Juin 2025 à l’hôtel Le Palace d’Anfa et marquera la fin d’une saison riche en compétitions et en émotions.

La Morocco Business League, une ligue de football amateur regroupant 19 entreprises, s’est déroulée d’Octobre 2024 à Mars 2025. Après des mois de matchs intenses et de performances remarquables, l’équipe de Cooper Pharma a remporté la première place, se distinguant par son talent et sa détermination, suivi par les deux équipes de la RATP DEV CASABLANCA.

Cette ligue a mis en lumière l’importance de l’épanouissement sportif des collaborateurs et le

renforcement des liens entre équipes.

La saison s’est conclue avec la Champions Cup, un tournoi de fin de saison également organisé

par ARDENTIA, entre 28 grandes entreprises.

Le tournoi est toujours en cours, dans la phase des demi-finales avec quatre entreprises restantes dans la course : Cooper Pharma, Attijariwafa Bank, McDonald’s et Ingelec.

L’objectif principal de la Morocco Business League et de la Champions Cup est de promouvoir le bien-être sportif des collaborateurs, de renforcer les liens entre les équipes et de faciliter la mise en relation de professionnels de divers secteurs. Ces compétitions offrent une plateforme unique pour les entreprises, leur permettant de se connecter au-delà du cadre professionnel et de cultiver un esprit de camaraderie et de solidarité.

L’ARDENTIA AWARDS CEREMONY sera l’occasion de récompenser les équipes et les joueurs pour leurs performances exceptionnelles et leur dévouement tout au long de la saison. Cet événement prestigieux promet d’être un moment mémorable de célébration et de reconnaissance pour tous les participants. Ce sera aussi une excellente occasion pour des professionnels de différents secteurs de networker dans un cadre décontracté.

Programme :

Finale – Champions Cup – (03/06)

Lieu : City Foot Oasis

19 :00 à 20 :00 – Match des capitaines. Un match entre les capitaines des 28 entreprises

réunies.

20 :00 à 21 :00- Match de classement

21 :00 à 21 :00- Match finale

21 :00 à 21 :30- Célébration et remise des médailles sur le terrain pour les finalistes

ARDENTIA AWARDS CEREMONY : Remise des prix – (04/06)

Lieu : LE PALACE D’ANFA – CASABLANCA

18 :00 à 18 :30- Accueil des invités et networking

18 :30 à 20 :00- Remise des prix et trophées pour les meilleurs équipes et joueurs

20 :00 à 20 :15- Remise des prix ‘Engagement pour le sport’ à toutes les entreprises et photo

collective

20 :15 à 20 :30- Cocktail de clôture avec passage musical