Une équipe marocaine qualifiée pour la finale mondiale de Tech4Good en Chine

Huawei Maroc, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, annonce avec fierté la qualification et la participation remarquable d’une équipe d’étudiants marocains à la grande finale mondiale de la compétition Tech4Good, qui s’est tenue en Chine courant avril 2025. Cette participation remarquable met en avant l’innovation et la créativité des jeunes talents marocains dans le domaine des nouvelles technologies.

C’est à Essaouira, dans le cadre du programme Seeds for the Future, que cette aventure a pris forme, avec la qualification méritée de l’équipe marocaine, qui a brillamment franchi les étapes de la compétition Tech4Good, organisée par Huawei Northern Africa dans la ville des vents. Réunissant 160 jeunes talents provenant de 17 pays de la région, la compétition a mis en lumière l’audace et la créativité de 18 étudiants marocains. Parmi eux, six se sont particulièrement distingués par la solidité de leur projet et leur maîtrise des enjeux technologiques contemporains.

Provenant de plusieurs établissements prestigieux — l’Université Al Akhawayn, l’Université Moulay Ismail de Meknès, l’Université Ibn Tofail de Kénitra et Suptech Santé — les membres de l’équipe marocaine ont conquis le jury grâce à Smart Aquaponics, une solution d’agriculture intelligente qui conjugue IoT et cloud computing pour une gestion optimisée de l’eau et des nutriments. À l’heure où le stress hydrique s’impose comme une urgence planétaire, leur proposition incarne une réponse concrète et locale à un défi global.

Leur parcours remarquable les a conduits en Chine, où ils ont vécu une immersion unique. Au programme : visites de grandes entreprises technologiques, dont le siège de Huawei, sessions de formation approfondie, et mentorat international. Ces expériences ont enrichi leur projet, présenté devant un jury international lors de la finale.

Dans ce cadre, M. Jason Chen, Vice-Président de Huawei Maroc, s’est félicité de cette qualification et de cette participation distinguées, en déclarant :

« La qualification de cette équipe marocaine pour la finale mondiale de Tech4Good témoigne de la force de l’innovation et de la jeunesse du Maroc. À travers des initiatives comme Seeds for the Future, Huawei continue de soutenir des projets qui répondent aux défis mondiaux, tout en permettant à la jeunesse marocaine de se positionner en tant que leader dans la transformation numérique. Nous sommes fiers de les accompagner dans cette aventure, qui est non seulement un tremplin pour leurs talents, mais aussi un investissement dans un avenir plus durable et connecté. »

Au-delà d’une simple compétition, Tech4Good incarne l’ambition de transformer l’avenir numérique, en plaçant les jeunes talents marocains au cœur d’une dynamique de progrès et d’innovation durable. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision et les valeurs de Huawei Maroc, soulignant l’engagement pérenne de l’entreprise pour la formation et la promotion des compétences numériques en faveur de ses diverses parties prenantes. Ainsi, en misant sur l’intelligence, l’engagement et la créativité de la jeunesse, Huawei confirme sa volonté de se positionner comme un acteur technologique majeur, tant au niveau national qu’international.