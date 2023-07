Innovation et transition énergétique : Huawei Maroc et l’ONEE s’associent

Casablanca, le 25 Juillet 2023. Huawei Maroc et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) marquent une avancée significative en faveur du renforcement de l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique marocain.

Dans le cadre des efforts soutenus pour faire du Maroc un pionnier en matière de transition énergétique, une étape significative a été franchie le 18 juillet 2023 à Rabat : Huawei Maroc, représenté par M. Philippe Wang, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa, et l’ONEE, sous la direction de M. Abderrahim El Hafidi, ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU) afin de saisir les opportunités offertes par les technologies de stockage de l’électricité pour une intégration massive des énergies renouvelables (EnR).

L’initiative consacre la volonté commune des deux partenaires de maximiser le recours aux EnR grâce à une innovation accrue dans le domaine du stockage de l’électricité. Ce MoU est le fruit de la synergie entre l’expertise de Huawei, acteur mondial de la technologie, et la vision stratégique de l’ONEE, institution- pilier de la stratégie énergétique du Maroc.

M. Philippe Wang, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa, s’est félicité de cette initiative d’envergure et a déclaré à cet effet: « La signature de ce Mémorandum marque une étape essentielle dans notre partenariat avec l’ONEE. C’est le reflet de notre engagement à pousser les limites de l’innovation pour réaliser une intégration optimale des énergies renouvelables et c’est l’aboutissement d’une relation fructueuse de confiance et de partage entre nos deux institutions. Ce partenariat est en parfaite adéquation avec la vision plus large du Maroc, qui aspire à devenir un leader dans le domaine des énergies vertes. Nous sommes déterminés à contribuer activement à cet objectif ambitieux. »

Le MoU signé entre Huawei Maroc et l’ONEE offre une multitude de possibilités pour le secteur de l’énergie. Il prévoit notamment la mise à la disposition du Centre des Sciences et Techniques de l’Electricité de l’ONEE des équipements de laboratoires techniques d’essais et de démonstrations. Des projets pilotes seront conçus et mis en œuvre, favorisant l’innovation continue et l’amélioration de la performance des EnR dans le système électrique national.

De plus, un cadre d’échange technologique entre l’ONEE et Huawei sera mis en place. Ce dispositif favorisera une montée en compétences techniques et technologiques du secteur, une meilleure compréhension mutuelle et une collaboration encore plus efficace.

En ligne avec la politique nationale de développement des énergies renouvelables, cette initiative fructueuse, née de la convergence de la vision de deux partenaires, met l’accent sur l’importance du développement de ce secteur stratégique, l’exploitation optimale de ses ressources et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion du domaine des énergies renouvelables.

Avec ce MoU, Huawei Maroc et l’ONEE s’engagent résolument dans la voie d’un avenir plus brillant, plus vert et plus prospère pour le Maroc. L’accord est le reflet de leur détermination à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux du Royaume en matière de transition énergétique.