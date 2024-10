Formation numérique : Huawei Maroc et l’Université Hassan II s’unissent pour l’avenir

Huawei Maroc a renforcé son engagement en matière de formation numérique en signant un partenariat stratégique avec l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C). Il vise à développer les compétences nationales en matières de nouvelles technologies et de digitalisaiton.

Cette collaboration, officialisée en présence de Houssine Azeddoug, président de l’UH2C, et de Jason Chen, vice-président de Huawei Maroc, vise à développer les compétences digitales des étudiants marocains, anticipant les besoins croissants du marché de l’emploi dans le numérique.

Grâce à cette alliance, le centre « Code 212 » de l’UH2C met à disposition une plateforme innovante pour former les étudiants dans des domaines d’avenir tels que l’intelligence artificielle, le cloud, les mégadonnées et l’Internet des objets (IoT). Ces formations pratiques, renforcées par des ateliers intensifs, permettent aux étudiants d’acquérir des compétences techniques clés pour devenir des acteurs de l’innovation technologique au Maroc.

Jason Chen a exprimé la volonté de Huawei Maroc de faire du centre « Code 212 » un levier de formation d’excellence, contribuant à la transformation numérique nationale. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique nationale de réforme de l’enseignement supérieur, promue par le ministère de l’Enseignement supérieur à travers le programme PACTE ESRI 2030, qui vise à moderniser les pratiques éducatives au Maroc.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de Huawei Maroc de soutien à l’éducation numérique, incarnée également par le programme « Digitech Talent », conçu pour encourager l’émergence de jeunes talents et renforcer la communauté digitale marocaine. En conjuguant innovation et collaboration, Huawei Maroc et l’UH2C aspirent à bâtir un écosystème numérique inclusif et durable, en phase avec les ambitions du Maroc en matière de développement des compétences technologiques et d’inclusion numérique.