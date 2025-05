Initiative «Triple A» : appel à la transformation de l’agriculture africaine

La 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) 2025 a attiré, comme lors des précédentes années, de nombreux participants africains. C’était l’occasion de tenir la 5e Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine, plus connue sous l’appellation «Triple A».

La 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) 2025 a attiré, comme lors des précédentes années, de nombreux participants africains. C’était l’occasion de tenir la me Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine, plus connue sous l’appellation «Triple A». C’est l’un des points importants de cette 5e conférence ministérielle : l’appel à la transformation de l’agriculture africaine.

Dans un contexte de sécheresse persistante dans plusieurs parties du continent, notamment en Afrique de l’Est et en Afrique du Nord, il devient de plus en plus urgent d’adapter l’agriculture africaine au changement climatique. Et cela entre, entre autres initiatives, dans les objectifs du «Triple A».

D’ailleurs, cette année, à Meknès, la déclaration publiée à l’issue de la rencontre ministérielle insiste sur cette urgence. En effet, les responsables y ont souligné «l’importance d’accélérer la transformation de l’agriculture vers des modèles plus durables, plus résilients et plus inclusifs». Ils jugent nécessaire de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation robustes et d’assurer la mobilisation de financements conséquents.

Dans ce sens, les ministres africains de l’Agriculture ont adopté une série d’engagements, à la fois en réponse aux résolutions de la 29e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) et dans la perspective de la COP30.

Levier central

Parmi ces points, on retrouve la nécessité de concrétiser les engagements, d’assurer un accès équitable aux financements climatiques et de transformer les systèmes agricoles pour aboutir à une agriculture durable et intelligente face au risque climatique.

Le renforcement de la sécurité alimentaire et le soutien aux acteurs les plus vulnérables, ainsi que l’intensification de la coopération internationale doivent également se concrétiser. Pour les ministres et responsables africains de l’agriculture, l’initiative «Triple A» constitue désormais «un levier central de cette transformation». Ils disent saluer ainsi les progrès accomplis et appellent à renforcer cette dynamique, notamment à travers l’élaboration de plusieurs moyens d’action.

Parmi ceux-ci, la déclaration cite les «Plans d’investissement agricoles climato-résilients, le développement de partenariats stratégiques pour mobiliser les financements, et un plaidoyer plus affirmé sur la scène internationale, notamment lors des prochaines Conférences des parties et dans les instances spécialisées de la Convention-cadre ».

Urgence

Dans cette perspective, l’Initiative «Triple A» doit pleinement jouer son rôle de catalyseur, en multipliant les cadres d’échanges entre experts et décideurs et en mettant en place des programmes concrets d’accompagnement et de formation au profit des agriculteurs et des organisations de producteurs. L’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique est à la fois un impératif vital et une opportunité stratégique, ont-ils indiqué.

«Cette transformation ne peut attendre. Elle doit être soutenue par des financements à la hauteur de nos ambitions. Nous partageons une vision commune : une agriculture moderne, performante et durable. Une agriculture qui nourrit, qui crée de l’emploi, qui préserve nos ressources naturelles, et qui accélère la prospérité du continent», insistent les responsables africains de l’agriculture.

Agriculture africaine : cap sur la COP30

«Nous portons une voix forte pour l’Afrique lors de la COP30. Nous appelons la communauté internationale à honorer ses engagements et à accompagner les efforts africains en faveur d’une agriculture durable, résiliente et inclusive». C’est l’un des points mentionnés par les ministres et responsables africains de l’Agriculture lors de la conférence de Meknès sur le «Triple A». C’est dire l’importance, pour les pays du continent, d’unir leurs voix, dans la perspective de la prochaine rencontre mondiale sur le climat.

Pour rappel, la conférence ministérielle sur le «Triple A» est la principale plateforme politique réunissant les ministres africains de l’Agriculture pour définir les grandes orientations stratégiques. Elle vise à renforcer l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique, un enjeu majeur pour le développement économique et social du continent. Elle avait été lancée dans le cadre de l’organisation par le Maroc en 2016, de la COP22 à Marrakech.

