Hervé Omva : “Il y a des exemples de réussites africaines dans l’agroalimentaire”

Hervé Omva

Président de l’IDRC-Africa (Initiatives Développement Conseils)

Le Maroc, au cœur de l’action de la FAO en Afrique, continue de plaider pour un meilleur accès au financement pour financer l’adaptabilité de l’agriculture africaine. Et ce, bientôt une décennie après le lancement dans le Royaume de l’initiative «Triple A».

Selon-vous comment résoudre le problème du financement du secteur de l’agroalimentaire en Afrique ?

La demande alimentaire dépasse de loin la production alimentaire en Afrique. La population actuelle de l’Afrique s’élève à environ 1 milliard de personnes et, selon les prévisions, ce nombre passerait à 1,3 milliard en 2020 et à 2,4 milliards en 2050. L’Afrique connaît un taux de croissance démographique annuel de 2,5%, ce qui est le taux le plus élevé du monde selon l’ONU.

Sur cette base, une stratégie innovante doit être initié pour le financement du secteur agricole en Afrique. Il y’a eu ces 20 dernières années, des initiatives visant à la création de fonds, malheureusement cela a accouché d’une souris et aujourd’hui l’Afrique se trouve dans une situation inconfortable. C’est pourquoi je pense qu’une initiative de l’UA, en lien avec la BAD, est une urgence pour éviter des soulèvements de population dans une Afrique en panne de bonne gouvernance.

Comment profiter de la crise pour promouvoir le secteur de l’agroalimentaire ?

L’UA doit impérativement mettre en place une commission spéciale qui devra travailler avec la BAD pour le financement du secteur agricole en prenant en compte les spécificités de chaque pays. Cette commission spéciale de l’UA pourrait également favoriser les échanges de compétences et de technologies Sud/Sud.

Au niveau de chaque pays le secteur agricole pourrait être soutenu par des financements prélevés dans la RSE des entreprises minière, pétrolière, forestière ou de certaines compagnies aériennes (Air France, Éthiopian Airlines…), ainsi que des entreprises du secteur alimentaire installé en Afrique comme Intermarché, Carrefour…

Pensez-vous que, sur le continent, il y a des exemples de réussite dans l’agriculture et l’agroalimentaire ?

Oui, il y a des exemples en RD Congo, au Nigéria, au Sénégal, au Cameroun, au Maroc, en Côte d’Ivoire, et bien d’autres initiatives en gestation, mais nous avons besoin de parler entre Africains… L’Afrique est un puissant marché qui, à lui seul, peut contribuer au développement du continent.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO