Dislog Group rachète Venezia Ice et poursuit son expansion stratégique

Dislog Group et la famille Bougrine annoncent, dans un communiqué conjoint, l’acquisition par Dislog Group de l’intégralité du réseau de distribution de Venezia Ice, des enseignes Venezia Ice & Bakery, ainsi que de l’usine de fabrication et de préparation alimentaire MCDF.

Une acquisition stratégique pour Dislog Group

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de Dislog Group, visant à renforcer sa Business Unit Food et à consolider son positionnement en tant qu’acteur industriel majeur dans le secteur de la préparation alimentaire.

Elle s’aligne également sur la vision du groupe en tant qu’acteur clé de « l’économie de la vie », qui englobe la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, alimentaires et de santé. Fort de 150 marques, propres ou partenaires, Dislog Group contribue à améliorer le quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe.

Venezia Ice : une marque emblématique rejoint Dislog Group

Fondée en 1999, Venezia Ice est une marque marocaine qui s’est imposée comme une référence dans la restauration et la glacerie au Maroc. Inspirée par l’élégance et le prestige de Venise, l’entreprise s’est distinguée par la qualité de ses produits, alliant tradition et innovation.

Avec une offre variée comprenant des crèmes glacées, sorbets, pâtisseries, viennoiseries et pains artisanaux, Venezia Ice a su séduire une large clientèle. En 2023, l’enseigne comptait 45 points de vente en propre et en franchise à travers le pays, témoignant de son dynamisme.

Un nouveau chapitre pour Venezia Ice

Suite à cette transaction, Sghir Bougrine, fondateur de Venezia Ice, a déclaré :

« Cette opération marque une nouvelle étape pour Venezia Ice, qui bénéficiera du soutien et de l’expertise de Dislog Group pour renforcer son positionnement, élargir son offre et poursuivre son engagement envers ses clients et collaborateurs. Afin de mener à bien cette transition, j’assurerai personnellement la continuité du management pendant les années à venir. »

De son côté, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a souligné :

« Cette acquisition renforce notre présence dans l’industrie alimentaire et nous permet d’accélérer notre stratégie de croissance par acquisition. Elle générera également des synergies et optimisera nos coûts structurels. Avec cette opération, Dislog Group consolide sa position en tant qu’acteur clé de l’économie de la vie, couvrant les secteurs de l’alimentation, de l’hygiène et de la santé. »

Une transaction encadrée par des experts

Les vendeurs ont été accompagnés par Julien Leyrit, associé Financial Advisory de Deloitte.

Dislog Group a été conseillé par Hilmi Law Firm sur le volet juridique et par le cabinet Hdid & Associés sur le volet fiscal.

Dislog Group : un leader en pleine expansion

Fondé en 2005, Dislog Group est un acteur industriel marocain intégré et diversifié. Initialement leader dans les FMCG, le groupe s’est récemment étendu aux secteurs pharmaceutique et de l’industrie du soufflage via CMB Plastique.

Dislog Group opère dans trois secteurs stratégiques en forte croissance :

Hygiène : détergents liquides, nettoyants multi-usages, eau de javel, hygiène papier, couches bébé.

Santé : médicaments sous différentes formes (gélules, comprimés, sirops), produits dermo-cosmétiques.

Alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits bio (soupes, sauces, jus).

Avec un volume logistique annuel de 440 000 tonnes, Dislog Group gère 276 000 palettes en réception et en expédition. Il emploie 3 400 collaborateurs et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent le quotidien des ménages au Maroc et en Europe.

Une transaction en attente de validation

Cette acquisition est soumise à l’autorisation des autorités compétentes, notamment du Conseil de la Concurrence, et à la signature des contrats définitifs par l’ensemble des parties prenantes.

Avec cette opération, Dislog Group poursuit son ascension en tant qu’acteur incontournable du marché agroalimentaire marocain, tout en consolidant son engagement envers une croissance durable et responsable.