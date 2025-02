Hicham Seffa : “Adopter des critères ESG n’est pas une contrainte, mais une occasion de renforcer la résilience à long terme”

Hicham Seffa

Président du directoire de la BMCI

La finance verte s’impose comme un vecteur majeur de la transition écologique. Pourtant, au-delà des engagements affichés, son efficacité repose sur un subtil équilibre entre incitations fiscales et contraintes réglementaires, à même de bousculer les fondements de pans entiers de l’économie.

Comment la BMCI articule-t-elle sa stratégie en matière de finance durable ?

Sous l’impulsion de notre groupe, nous avons choisi de faire de la finance durable une véritable opportunité pour conjuguer croissance économique et impact positif. Concrètement, des projets comme le financement du logement social ou la gestion des ressources en eau, dans un contexte de raréfaction, témoignent de notre volonté de ne pas dissocier performance et responsabilité. C’est cette approche globale et engagée qui nous guide, et je suis convaincu qu’elle est indispensable à l’avenir de notre société.

Les PME sont souvent perçues comme réticentes aux critères ESG. Quel rôle jouent les banques pour les aider à franchir le pas ?

Les grandes entreprises ont pris un temps d’avance, mais les petites et moyennes structures doivent comprendre que les critères ESG ne sont pas une contrainte supplémentaire, mais une occasion de se sécuriser et de se préparer aux défis de demain. Les banques ont un rôle décisif à jouer, non seulement en apportant des solutions financières adaptées, mais aussi en accompagnant ces entreprises à chaque étape de cette transition, en leur démontrant que c’est un investissement dans la résilience à long terme.

Quel rôle jouent les partenariats internationaux dans l’accéleration de l’inclusion financière ?

Les partenariats internationaux, comme ceux avec BNP Paribas, nous offrent une expertise précieuse, mais, surtout, ils nous permettent d’adapter des modèles éprouvés aux réalités locales. Ces collaborations renforcent notre capacité à répondre aux défis de durabilité, tout en nous permettant de proposer des solutions innovantes qui allient efficacité financière et respect des enjeux environnementaux et sociaux.

Ayoub Ibnoulfassih & Yann Daryl / Les Inspirations ÉCO