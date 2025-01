Santé: Oncorad Group célèbre 25 ans d’excellence (VIDEO)

Oncorad Group, acteur majeur de la santé privée au Maroc, célèbre 25 ans d’engagement en faveur de l’excellence médicale, de l’éthique et de l’accessibilité des soins, tout en plaçant le patient au cœur de ses priorités.

Fondé en 2000 par le Pr. Redouane Samlali et le Dr. Omar Hajji, le groupe a construit un réseau multidisciplinaire qui a transformé l’accès aux soins spécialisés, contribuant à positionner le Maroc comme un acteur de premier plan dans le domaine de la santé privée.

« Ce 25e anniversaire marque une étape clé dans notre histoire et reflète notre détermination à poursuivre notre mission : offrir des soins accessibles et de qualité à tous, grâce à une approche qui conjugue innovation, éthique et expertise. Nous souhaitons transformer les défis de la santé en opportunités tout en plaçant le patient au cœur de toutes nos initiatives », déclare le Pr. Redouane Samlali, cofondateur et président d’Oncorad Group.

Depuis ses débuts, Oncorad Group a été guidé par des valeurs fondamentales d’éthique et d’excellence, en s’appuyant sur des solutions novatrices pour répondre aux besoins des patients, notamment dans les zones sous-desservies. Avec l’ouverture de la clinique Littoral à Casablanca, le groupe a immédiatement redéfini les standards des soins en introduisant une approche multidisciplinaire et centrée sur le bien-être du patient. Aujourd’hui, Oncorad Group est présent dans des villes stratégiques comme Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, offrant des soins personnalisés et accessibles à tous.

Un quart de siècle au service du patient

En 25 ans, Oncorad Group s’est imposé comme un leader de la santé privée au Maroc, en alliant innovation et humanisme. En 2024, le groupe a réalisé une première mondiale avec une prostatectomie à distance entre Casablanca et Shanghai, grâce au robot chirurgical avancé Toumaï. Cet exploit technologique a illustré la capacité d’Oncorad Group à mettre la technologie au service des patients, même dans les régions les plus éloignées.

Cependant, l’innovation chez Oncorad Group ne se limite pas à la technologie. Le groupe s’engage à rendre ces avancées accessibles au plus grand nombre. Grâce à une équipe médicale hautement qualifiée et des processus standardisés, chaque patient bénéficie d’une prise en charge de qualité, quel que soit son lieu de traitement.

« Nous croyons fermement que l’innovation n’a de valeur que si elle est accessible à tous. Notre réseau d’établissements, combiné à nos partenariats stratégiques, nous permet de proposer des soins de pointe tout en restant fidèles à nos valeurs d’éthique et d’excellence », souligne le Pr. Samlali.

Un réseau en pleine expansion

Avec sept établissements déjà fonctionnels à Casablanca (Vital Radiology, Oceanic Clinic, Littoral Clinic), Marrakech, Agadir et Tanger, Oncorad Group continue d’étendre son maillage territorial. Des projets sont en cours de réalisation dans des villes comme Nador, Safi, Tétouan, Rabat, Casablanca (Deroua, Bouskoura, Belvédère), Guelmim et Khouribga, avec des ouvertures prévues dans des régions stratégiques telles que Fès, Meknès, Laâyoune et El Jadida.

Cette stratégie d’expansion répond à une vision claire : réduire les inégalités d’accès aux soins, notamment dans les zones sous-desservies, et renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume. En 2023, le groupe a levé 458 millions de dirhams pour soutenir cette croissance, confirmant son ambition d’atteindre 12 établissements d’ici 2025 et 30 à l’horizon 2026.

Une vision tournée vers l’avenir

En célébrant cet anniversaire, Oncorad Group ne regarde pas seulement vers le passé, mais aussi vers l’avenir. Le groupe ambitionne de tripler son réseau d’ici 2030, tout en mettant l’accent sur les infrastructures durables, les solutions numériques et l’amélioration continue de l’expérience patient. L’engagement environnemental est également une priorité, avec la construction de cliniques conformes aux normes internationales et des efforts pour minimiser l’empreinte écologique.

Par ses partenariats stratégiques et sa vision audacieuse, Oncorad Group s’impose comme un acteur incontournable de la transformation du système de santé marocain, alliant éthique, innovation et accessibilité. « Nos 25 ans ne sont qu’un début. Notre rêve est de continuer à faire la différence pour chaque patient, chaque jour, et de contribuer à construire un système de santé plus résilient et inclusif », conclut le Pr. Samlali.

S.L.