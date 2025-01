Recyclage : la collecte des chutes, ce petit geste qui change tout

Reléguée au dernier plan, la collecte des chutes textiles est pourtant un pilier incontournable de l’économie circulaire. Structurer cette activité permettrait au Maroc de répondre aux attentes croissantes des marchés internationaux.

Produire un vêtement, c’est mobiliser des ressources naturelles en quantités colossales, souvent pour un usage limité et parfois jeté sans jamais avoir servi. Chaque chute textile non collectée représente une ressource gaspillée, tandis que chaque déchet valorisé contribue à renforcer un modèle industriel plus soutenable.

La transition vers une économie circulaire dans le secteur textile repose sur la collecte et la valorisation des déchets. Lors du panel consacré à la collecte des chutes, les intervenants ont souligné la nécessité de structurer cette étape cruciale pour en faire un levier de durabilité. La formalisation des collecteurs et l’adoption de normes spécifiques apparaissent comme des préalables indispensables. Standardiser les systèmes de recyclage et d’encadrement des collecteurs individuels est un enjeu stratégique. Il s’agit de définir clairement les flux destinés aux recyclateurs tout en assurant des conditions de travail sécurisées pour les collecteurs.

Cette démarche, portée notamment par la Fédération des recycleurs collecteurs et chineurs au Maroc, met en lumière l’impact positif des coopératives structurées, qui contribuent à professionnaliser davantage le secteur. Parallèlement, le rôle des normes et certifications dans la création d’une chaîne de valeur efficace ne peut être sous-estimé.

«La conformité aux normes internationales est une condition sine qua non pour renforcer la compétitivité du secteur textile marocain», affirme une représentante de l’Institut marocain de normalisation (Imanor).

L’établissement de standards pour l’étiquetage, la composition chimique ou encore le tri à la source devient essentiel pour aligner le Maroc sur les exigences des marchés internationaux. Les aspects technologiques et opérationnels ont également été évoqués comme un vecteur de transformation.

«Le tri à la source, qu’il soit effectué par les industriels ou les consommateurs, est une condition essentielle pour améliorer l’efficacité de la collecte», indique Omar Cherkaoui, directeur du Centre R&D à l’École nationale supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH).

Dans ce contexte, développer des technologies adaptées au tissu économique marocain pourrait permettre de maximiser la valeur des déchets tout en réduisant leur impact environnemental. Cependant, plusieurs défis subsistent. La fragmentation des acteurs, l’absence de réglementation claire pour les collecteurs individuels et le manque d’infrastructures spécialisées freinent encore la progression. Les conditions de travail des collecteurs, souvent exposés à des risques sanitaires, nécessitent des mesures immédiates pour garantir leur sécurité et leur insertion dans une dynamique formelle.

Malgré ces contraintes, des expériences locales offrent des perspectives encourageantes. La constitution en coopératives et la mise en place de formations spécifiques montrent que la collecte des chutes textiles peut devenir un maillon essentiel de la transition circulaire. En structurant cette activité, le Maroc pourrait se positionner comme un modèle régional de durabilité dans le secteur textile tout en répondant aux attentes des marchés internationaux.

Quel avenir pour les chiffonniers dans la transition circulaire ?

Les chiffonniers, acteurs clés mais souvent invisibles de la collecte des déchets textiles, opèrent pour la plupart de manière individuelle et dans des conditions précaires. Dispenser une qualification à ces collecteurs permettrait d’améliorer leur sécurité, notamment en réduisant les risques d’accidents. La constitution en coopératives, comme l’illustrent certains exemples réussis, offre une voie pour structurer cette activité et en faire un maillon essentiel d’une chaîne de valeur textile véritablement circulaire.

Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO