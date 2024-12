En vidéo: CGI décroche une double distinction aux « Élu Service Client de l’Année Maroc

Lors de la 8ᵉ édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc » tenue le 12 décembre à Casablanca, CGI a été doublement récompensée : pour la troisième année consécutive dans l’immobilier haut standing et pour la première fois dans le moyen standing.

Ces distinctions témoignent de la stratégie de CGI, qui combine excellence relationnelle, digitalisation et anticipation des besoins clients.

CGI attribue ces succès à des fondamentaux solides, tels qu’une joignabilité exemplaire, une écoute attentive et une digitalisation avancée de l’expérience client via des outils comme la plateforme « E-Sales » et un espace client personnalisé.

Ces initiatives, alliées à des certifications HQE et à la généralisation de la VEFA, permettent de garantir qualité et respect des engagements, répondant ainsi aux attentes croissantes des clients, notamment parmi la diaspora marocaine.

L’entreprise mise également sur l’implication de ses équipes pour maintenir ces standards. Grâce à des formations régulières, des visites mystères et une communication interne active, CGI consolide l’adhésion de ses collaborateurs à sa stratégie orientée vers une expérience client exceptionnelle.